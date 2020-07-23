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23 июля 2020, Газета.Ruновость

Стало известно, какие фильмы покажут в кинотеатрах первыми

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала открытие площадок после снятия части ограничений, введенных в связи с пандемией
Источник: Legion-Media.ru

Минкультуры после открытия кинотеатров поддержит прокат российских фильмов, передает ТАСС со ссылкой на министра культуры Ольгу Любимову.

По словам Любимовой, на настоящий момент несколько картин уже готовы и ждут выхода, всего на первом этапе снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, будут поддержаны семь продюсеров. Сначала зрителей в прокате будут ожидать легкие романтические комедии. Любимова отметила:

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Мы понимаем прекрасно, что молодым ребятам, которым и наша специфика, связанная с коронавирусом, позволяет первыми прийти в залы, конечно, хочется простого общения, свиданий в кино, похода в кино. С драмами будем знакомиться ближе к зиме 2021 года.

Расширенные меры поддержки на ближайшие несколько месяцев, уточнила министр, разрабатываются совместно с Фондом кино и будут обнародованы после обсуждения с представителями отрасли.

Ранее из-за коронавируса кинотеатры временно закрылись в странах по всему миру. Премьеры многих ожидаемых зарубежных фильмов, в том числе «Довода» Кристофера Нолана, были перенесены. В России, напомним, власти рекомендовали площадкам приостановить работу в марте. В Москве кинотеатры вновь откроют двери 1 августа.

Готовы ли россияне вернуться в кинотеатры и каких кинопремьер они ждут больше всего?
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