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Любовь между строк

Gut gegen Nordwind

IMDb6.3
20192 ч. 3 мин.мелодрамакомедия
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Сюжет фильма:

Эмми Ротнер всего лишь хотела отказаться от подписки на газету, но одна маленькая опечатка в адресе приводит к тому, что ее письмо получает Лео. Молодой человек рашает ответить, и завязавшаяся между ними переписка постепенно становится все более забавной и личной — ведь когда не знаешь собеседника лично, куда проще доверять ему интимные подробности своей жизни. Однако вскоре их виртуальная дружба выливается в неминуемую дилемму — стоит ли героям встретиться в реальности? Ведь Эмми замужем за Бернардом, а Лео все еще в отношениях со своей бывшей девушкой Марлен.

Режиссер
Ванесса Йопп
В ролях
Клаудия Эйзингер, Александр Фелинг, Пит Фукс, Анке Фойнфштук, Мориц Фюрманн, Катарина Жирон, Джина Хенкель, Йоран Ляйхер, Доминик Марингер, Джоан Паску
Страна
Германия
Премьера
11 июня (РФ)
3 сентября 2019 (Мир)
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Трейлер
Кадры8
8
фотографий
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