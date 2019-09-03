Эмми Ротнер всего лишь хотела отказаться от подписки на газету, но одна маленькая опечатка в адресе приводит к тому, что ее письмо получает Лео. Молодой человек рашает ответить, и завязавшаяся между ними переписка постепенно становится все более забавной и личной — ведь когда не знаешь собеседника лично, куда проще доверять ему интимные подробности своей жизни. Однако вскоре их виртуальная дружба выливается в неминуемую дилемму — стоит ли героям встретиться в реальности? Ведь Эмми замужем за Бернардом, а Лео все еще в отношениях со своей бывшей девушкой Марлен.