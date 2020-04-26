Сам себе стриптизер: Ченнингу Татуму — 40

Из модели в актеры
Своим главным козырем — атлетическим телосложением — Ченнинг Татум обзавелся благодаря тому, что с самого детства активно занимался разными видами спорта: американским футболом, легкой атлетикой и восточными единоборствами. Рельефный торс и крепкий бицепс не только привели его на экран, но и во многом определили творческий путь.
Добившись значительных успехов в моделинге (на счету Татума — глянцевые обложки и многочисленные рекламные кампании), Ченнинг попробовал себя в нескольких эпизодических ролях: в сериале «C.S.I.: Место преступления Майами», драмах «Тренер Картер» и «Крэйзи» — и решил оставить карьеру модели ради актерства.
Разные танцы
Первый громкий успех пришел после роли в молодежной драме «Шаг вперед», где Татум исполнил роль хип-хоп танцора и познакомился со своей будущей (а потом — бывшей) женой Дженной Деван.
Затем последовали работы в таких фильмах, как «Дорогой Джон», где Ченнинг сыграл молодого солдата, «Как узнать своих святых» (роль уличного юноши Антонио Татум назвал своей первой серьезной драматической работой), «Война по принуждению» и многие другие — всего за 15 лет своей кинокарьеры он снялся в более чем 50 фильмах, в жанровом диапазоне от военной драмы до романтической комедии.
Особый интерес к актеру вызвала картина «Супер Майк» — снова про танцы, но уже по-взрослому.
Ранее Татум признавался в интервью, что работал какое-то время танцором в стриптиз-клубе в Тампе и хотел бы снять фильм об этом бесценном опыте. В 2012 году такая возможность ему представилась, благодаря интересу режиссера Стивена Содерберга, а три года спустя вышло продолжение истории — «Супер Майк XXL».
А еще через три года Ченнинг и вовсе задумал запустить на основе суперуспешного «Супер Майка» живое шоу, которое уже не первый год проходит не только в Лас-Вегасе, но и в Лондоне, Берлине и в Сиднее.
Талантлив во всем
В 2014 году Ченнинг в очередной раз доказал, что прекрасно справляется с серьезными, пронзительными ролями, снявшись в спортивной драме Беннета Миллера «Охотник на лис», пятикратно номинированной на «Оскар» и завоевавшей один из призов Каннского фестиваля.
В последние годы актера можно было увидеть не так часто. После выхода «Восхождения Юпитер» Лилли и Ланы Вачовски он снялся в небольшой роли в «Омерзительной восьмерке» и воссоединился со своим партнером по комедиям «Мачо и ботан» и «Мачо и ботан 2» Джоной Хиллом в картине Итана и Джоэла Коэнов о старом Голливуде «Да здравствует Цезарь!».
Сейчас Ченнинг Татум все чаще пробует себя в качестве продюсера и строит планы стать режиссером. Весной 2020 года он поделился в соцсетях трогательными воспоминаниями о своей скончавшейся собаке и рассказал о фильме «Собака», который собирается снять, вдохновившись ее историей. Мы ждем с нетерпением и в ожидании рассматриваем лучшие кадры с Ченнингом и его великолепным торсом.