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4 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Татум снимет комедию, вдохновившись любимой собакой

Фильм станет режиссерским дебютом актера

39-летний актер Ченнинг Татум впервые попробует себя в качестве режиссера — он снимет фильм «Собака». На создание ленты звезду вдохновила его собственная собака Лулу, которая умерла в 2018 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Татум написал в твиттере:

Немногим больше года назад я вернулся из поездки, в ходе которой попрощался со своим лучшим другом. Теперь я снимаю фильм, на который она меня вдохновила.
Ченнинг Татум

Производством фильма будет заниматься студия MGM, вместе с Татумом режиссерское кресло займет Рид Каролин («Супер Майк»). Каролин также стал сценаристом комедии, пишет Variety. В центре сюжета ленты, основанной на рассказе Кэролин и Бретта Родригеса, — история бывшего солдата Бриггса и военной собаки Лулу, которые вместе едут по Тихоокеанскому побережью, пытаясь успеть на похороны друга.

Съемки фильма начнутся в мае 2020. Премьера намечена на 14 февраля 2021 года.

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