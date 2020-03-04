Татум снимет комедию, вдохновившись любимой собакой

39-летний актер Ченнинг Татум впервые попробует себя в качестве режиссера — он снимет фильм «Собака». На создание ленты звезду вдохновила его собственная собака Лулу, которая умерла в 2018 году.
Татум написал в твиттере:
Немногим больше года назад я вернулся из поездки, в ходе которой попрощался со своим лучшим другом. Теперь я снимаю фильм, на который она меня вдохновила.
Производством фильма будет заниматься студия MGM, вместе с Татумом режиссерское кресло займет Рид Каролин («Супер Майк»). Каролин также стал сценаристом комедии, пишет Variety. В центре сюжета ленты, основанной на рассказе Кэролин и Бретта Родригеса, — история бывшего солдата Бриггса и военной собаки Лулу, которые вместе едут по Тихоокеанскому побережью, пытаясь успеть на похороны друга.
Съемки фильма начнутся в мае 2020. Премьера намечена на 14 февраля 2021 года.