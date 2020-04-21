Премьеру «Бэтмена» с Паттинсоном перенесли из-за пандемии

ТАСС, 21 апреля. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеры нескольких своих фильмов, в том числе ленты «Бэтмен». По данным интернет-издания Deadline, первый показ картины должен был состояться 25 июня 2021 года, однако из-за ситуации с коронавирусом он был отложен до 1 октября 2021 года.

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Ранее Ривз рассказал изданию, что не хочет переносить работу над фильмом в другое место и планирует возобновить съемки в британской столице после улучшения ситуации.