Премьеру «Бэтмена» с Паттинсоном перенесли из-за пандемии

ТАСС, 21 апреля. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеры нескольких своих фильмов, в том числе ленты «Бэтмен». По данным интернет-издания Deadline, первый показ картины должен был состояться 25 июня 2021 года, однако из-за ситуации с коронавирусом он был отложен до 1 октября 2021 года.
В супергеройской картине Мэтта Ривза по мотивам комикса американского издательства DC Comics задействованы Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Питер Сарсгаард и другие. 15 марта Warner Bros. объявила о приостановке съемок, которые начались в январе в Лондоне, из-за коронавируса.
Ранее Ривз рассказал изданию, что не хочет переносить работу над фильмом в другое место и планирует возобновить съемки в британской столице после улучшения ситуации.