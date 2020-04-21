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21 апреля 2020, ТАССновость

Премьеру «Бэтмена» с Паттинсоном перенесли из-за пандемии

Киностудия Warner Bros. также изменила даты выхода фильмов «Флэш» и «Шазам! 2»
Роберт Паттинсон | Источник: Legion-Media.ru

ТАСС, 21 апреля. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеры нескольких своих фильмов, в том числе ленты «Бэтмен». По данным интернет-издания Deadline, первый показ картины должен был состояться 25 июня 2021 года, однако из-за ситуации с коронавирусом он был отложен до 1 октября 2021 года.

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В супергеройской картине Мэтта Ривза по мотивам комикса американского издательства DC Comics задействованы Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Питер Сарсгаард и другие. 15 марта Warner Bros. объявила о приостановке съемок, которые начались в январе в Лондоне, из-за коронавируса.

Ранее Ривз рассказал изданию, что не хочет переносить работу над фильмом в другое место и планирует возобновить съемки в британской столице после улучшения ситуации.

Кроме того, студия изменила даты премьер и некоторых других кинолент. Так, первый показ фильма «Флэш», который должен был пройти 1 июля 2022 года, состоится почти на месяц раньше — 3 июня, а премьера картины «Шазам! 2» перенесена с 1 апреля на 4 ноября 2022 года.

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