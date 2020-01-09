Опубликованы первые снимки Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

МОСКВА, 8 янв — РИА «Новости». В сети появились первые фото со съемочной площадки фильма «Бэтмен», на которых можно увидеть Роберта Паттинсона, исполняющего главную роль, а также его дублера.
Кадры сделал житель Лондона, заметивший съемочную группу недалеко от своего офиса.
Выложив фото в твиттере, он отметил:
Это Лондон или Готэм? Напротив моего офиса утром снимали «Бэтмена»! <...> Фото слева было сделано в 12.30 утра, когда на площадке был дублер, а сцена только формировалась. Фото справа сделано в 15.30, когда уже шли непосредственные съемки. Это явно Роберт Паттинсон.
«Бэтмен» с Паттинсоном в главной роли должен увидеть свет в 2021 году. Планируется, что лента станет новым взглядом на историю Темного рыцаря в стиле нуар и расскажет о личной жизни Брюса Уэйна, величайшего детектива и легендарного защитника Готэма, пытающегося разобраться в самом себе.
Кроме Паттинсона, в фильме снимаются Зои Кравиц, Джеффри Райт, Энди Серкис и другие.