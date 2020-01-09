Опубликованы первые снимки Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

Это Лондон или Готэм? Напротив моего офиса утром снимали «Бэтмена»! <...> Фото слева было сделано в 12.30 утра, когда на площадке был дублер, а сцена только формировалась. Фото справа сделано в 15.30, когда уже шли непосредственные съемки. Это явно Роберт Паттинсон.