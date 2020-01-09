Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 фильмов
Хвостатые истории: 20 увлекательных фильмов про мышей
15 фильмов
Д'Артаньян и Серый волк: любимые фильмы с Михаилом Боярским
15 фильмов
Не сошлись характерами: 15 душевных советских драм про отношения
10 фильмов
Дылда, танки, тишина: 10 сильных военных драм последних лет
13 фильмов
Ужас-ужас! 13 пугающих хорроров, которые вы могли пропустить
7 сериалов
Снежные сериалы для соскучившихся по зиме
11 сериалов
Пора в отпуск: 11 вдохновляющих тревел-шоу
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
20 сериалов
20 отличных зарубежных сериалов 2019 года, которые вы пропустили
10 сериалов
Обнять и плакать: 10 свежих российских сериалов про любовь

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
9 января 2020, РИА Новостиновость

Опубликованы первые снимки Роберта Паттинсона в роли Бэтмена

Съемки нового фильма проходят в Лондоне
Роберт Паттинсон | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 8 янв — РИА «Новости». В сети появились первые фото со съемочной площадки фильма «Бэтмен», на которых можно увидеть Роберта Паттинсона, исполняющего главную роль, а также его дублера.

Кадры сделал житель Лондона, заметивший съемочную группу недалеко от своего офиса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выложив фото в твиттере, он отметил:

Это Лондон или Готэм? Напротив моего офиса утром снимали «Бэтмена»! <...> Фото слева было сделано в 12.30 утра, когда на площадке был дублер, а сцена только формировалась. Фото справа сделано в 15.30, когда уже шли непосредственные съемки. Это явно Роберт Паттинсон.

«Бэтмен» с Паттинсоном в главной роли должен увидеть свет в 2021 году. Планируется, что лента станет новым взглядом на историю Темного рыцаря в стиле нуар и расскажет о личной жизни Брюса Уэйна, величайшего детектива и легендарного защитника Готэма, пытающегося разобраться в самом себе.

Кроме Паттинсона, в фильме снимаются Зои Кравиц, Джеффри Райт, Энди Серкис и другие.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Бэтмен
Роберт Паттинсон
Robert Pattinson
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику
Туман и девушки в купальниках: как снимают хоррор «Бывшая»
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя
Пугачева и Галкин снялись в новогоднем выпуске шоу Ивлеевой
Актер года Петров и загадочный Паттинсон: новости недели
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке»
Холли Берри с синяком под глазом появилась на съемках фильма
46-летняя Порошина станет бабушкой в продолжении «Родителей»
Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Гудков — Джокер, Петров — футболист: киноновости недели
Судзиловская и Голубкина в провокационных образах на съемках
Хайек поделилась эмоциями от съемок с Джоли
Звезда «Великолепного века» изменился для роли и огорчил фанаток
Безруков показал фото с Боярской с последнего дня съемок сериала
70-летняя Мэрил Стрип на съемках мюзикла: первые фото с площадки
Свадьба, Кяро, современное искусство: как снимают «Нюхача 4»
Светлана Иванова на съемках нового фильма: первые кадры
СМИ: у «Сумерек» появится приквел про Эдварда Каллена
Ургант с женой поддержали Мартиросяна на его стендап-шоу
Банщикова приступила к съемкам в пятом сезоне «Ищейки»
Пегова стала брюнеткой ради новой роли
Иванова в декрете, Лядова в хорроре: киноновости недели
Режиссер показала съемки новых серий «Ничто не случается дважды»
Иванова и ребенок: фото со съемок «Теста на беременность 2»
Жена Прилучного показала «беременный» живот на съемках
Аксенова и Паль впервые снимаются вместе: фото с площадки
Съемки фильма «При жизни» перенесли из-за инсульта Катрин Денев
«Короткая юбка и голые ноги»: Асмус показала себя в новом образе
Звезда «Сибирского цирюльника» сыграет в «Ходячих мертвецах»
Голый энтузиазм Лопез и «Казнь» Чикатило: киноновости недели
Аверин и Яковлева воссоединились на съемках «Склифосовского»
Холли Берри получила травму на съемках
Анна Семенович стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Создатели «Льда 2» просят у Фонда кино 75 млн руб. на досъемку
СМИ: выход продолжения «Мажора» откладывается
Вездесущий Киану и рэпер Прилучный: киноновости недели
Вилкова и Панова на съемках продолжения «Шифра»: фото с площадки
Прилучный и сын Нагиева снимаются вместе в новом фильме
Шарлиз Терон носила на лице протезы на съемках фильма «Скандал»
Ретро-Боярская и робот Крид: киноновости недели
Названа самая неловкая откровенная сцена в кино
Бывшая жена Татума снимается беременной в сериале про танцы
Обещавший больше не худеть Кристиан Бэйл сбросил 18 кг ради роли
Елизавета Боярская удивила неожиданным образом на съемках
Назван претендент на роль Пингвина в новом «Бэтмене»
«Хорошая жена» с Зудиной, Польских и Урсуляк готовится к эфиру
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы
Фильмы онлайн
Не знаете что посмотреть? Мы подскажем!
 Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Опубликованы снимки последствий удара по базе США в Ираке
Новости
Создатели «Вторжения» снимут ремейк «Гостьи из будущего»
От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020»
«Золотой глобус 2020»: все победители премии
Брэдли Куперу — 45: лучшие роли голливудского секс-символа
От Асмус до Энистон: актрисы, которые нас впечатлили в 2019 году
Пугачева и «Богемская рапсодия»: что смотреть по ТВ на каникулах
Сказочке конец: сериалы, с которыми мы попрощались в 2019-м
Энтони Хопкинсу — 82: подборка мудрых цитат актера
Песня Лютика и еще 5 самых смешных мемов 2019-го из кино
Батрутдинов вслед за Бузовой не выбрал никого в финале реалити
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
71-летняя Наталья Седых повторила образ Настеньки из «Морозко»
Петрову заплатите чеканной монетой: киноновости недели
«Я очень счастливый человек»: какой мы запомним Галину Волчек
В сети устали от мема из «Ведьмака» и взмолились о помощи
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику
Туман и девушки в купальниках: как снимают хоррор «Бывшая»
Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек
Петросяна возмутил выпуск «Пусть говорят» о его разводе
Михаилу Боярскому — 70: посмотрите, как он поет
Климова винит актерскую профессию за неудачи в личной жизни
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Умерла автор песни из «Друзей»
Ревва, Акиньшина, Кошкина на премьере фильма с Кридом
Старшенбаум отказалась сняться в «Тексте» из-за сцены с Петровым
Трамп прокомментировал участие в фильме «Один дома 2»
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя
Создательница «Ведьмака» ответила на критику сериала
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Цены на новые машины начали расти, но это только начало Стоимость многих моделей ожидаемо выросла с 1 января, однако автокомпании пока сдерживают этот рост
Дети
Эммануил Виторган показал нежное фото дочки и племянницы Этель очень повзрослела
Леди
Завидные холостяки России 40+ Листай нашу галерею и смотри на этих зрелых красавцев!
Hi-Tech
Какие смартфоны перестанут поддерживать WhatsApp в 2020 году Кому стоит переживать
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь