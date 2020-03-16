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16 марта 2020, Газета.Ruновость

Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса

Работа над фильмом проходила в Лондоне
Источник: Legion-Media.ru

Американская киностудия Warner Bros. приостановила съемки продолжения «Бэтмена». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма «Бэтмен» на две недели», — говорится в сообщении. Отмечается, что такое решение было принято в связи с ситуацией с коронавирусом. Съемки фильма с конца января проходили в Лондоне.

Лента с Робертом Паттинсоном в главной роли будет снята в стиле нуар. Она станет новым взглядом на историю Темного рыцаря и расскажет о личной жизни Брюса Уэйна, защитника Готэма, пытающегося разобраться в самом себе. Помимо Паттинсона, в фильме снимаются Зои Кравиц, Джеффри Райт, Энди Серкис, Питер Сарсгаард и другие.

Ранее были опубликованы первые фото Паттинсона в роли Бэтмена, а позднее режиссер фильма опубликовал видео со съемочной площадки.

Выход нового «Бэтмена» запланирован на 2021 год.

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