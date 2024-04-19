Киносети отказались от пиратских фильмов после ультиматума прокатчиков

Из афиш крупных сетей кинотеатров практически исчезло предсеансное обслуживание — популярный в последние два года формат показа голливудских картин ушедших из России киностудий в паре с отечественными короткометражками. Начиная с 18 апреля у киносетей нет теневого проката, обратил внимание РБК.

По данным «Яндекс Афиши», вторая часть фильма «Дюна», которая месяц назад стала самым массовым случаем практики предсеансного обслуживания и демонстрировалась в десятках кинотеатров Москвы и Петербурга, на 18 апреля заявлена только в одном несетевом кинотеатре столицы. На сайтах киносетей «Синема Стар» и «Киномакс», которые ранее активно показывали этот фильм в парах с короткометражками, предсеансного обслуживания нет.

Из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино следует, что 18 апреля в топ-20 самых кассовых фильмов дня (по состоянию на 16:00 мск) нет ни одной короткометражки или фильма без официального дистрибьютора в России. Первое место — у премьеры «Сто лет тому вперед», второе — у якутского фильма «Карина», третье — у киносказки «Летучий корабль». Накануне, 17 апреля, в рейтинг входили короткометражки «Митинг ON/OFF», «Сколько весит облако» и «Фора Х». В марте такие короткометражки составляли почти половину топ-20, а в паре с ними показывали, в частности, вторую часть «Дюны», «Мадам Паутина» и другие голливудские релизы.

Почему кинотеатры остановили «теневой» прокат

В начале апреля Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с призывом к кинотеатрам поддержать российские фильмы и полностью отказаться от предсеансного обслуживания в период c 18 апреля по 12 мая.

Позже отраслевое издание CinemaPlex сообщало, что ряд дистрибьюторов, в том числе компания «Атмосфера кино», направили кинотеатральным сетям письма, в которых также «предлагали» не показывать пиратский контент в эти даты. Из текущих релизов «Атмосферы кино» в прокате представлена, например, западная военная драма «Падение империи» с Кирстен Данст в главной роли. В случае если сеть не согласится, дистрибьюторы не будут продлевать «ключи» на легально распространяемые ими ленты, из-за чего их показ будет невозможен.

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Как работают «ключи»

Технология показа фильмов в современных кинотеатрах устроена следующим образом. Трансляция ленты на экран осуществляется с помощью цифрового проектора, который подключен к серверу, куда заранее загружается «цифровой кинопакет» фильма (официально это называется формат DCP — Digital Cinema Package). В этот «пакет» входят в том числе изображение, звук и прочие компоненты, необходимые для воспроизведения фильма.

Для того чтобы запустить этот «пакет» и, соответственно, начать киносеанс, дистрибьютор высылает кинотеатру специальный электронный «ключ». «Ключ» представляет собой архив файлов с индивидуальным для каждого зала кодом. Срок действия такого кода ограничен, обычно он составляет неделю. В случае если кинотеатр не исполняет своих обязательств перед дистрибьютором (например, своевременно не платит за предоставленный контент), «ключи» не продлеваются.

Глава «Атмосферы кино» Вадим Иванов подтвердил РБК, что «такая коммуникация» с кинотеатральными сетями «имела место». «Для оценки причин я вам предложу проанализировать расписание кинотеатра на примере «Киномакса Водный»: 43 сеанса (на 6 апреля. — РБК), из них 30 — нелегальный контент», — заявил Иванов.

Похожую рассылку, по данным CinemaPlex, делал и принадлежащий холдингу «Газпром-Медиа» «Централ Партнершип». По данным издания, дистрибьютор просил воздержаться от демонстрации альтернативного контента на период проката фильма «Сто лет тому вперед». А осуществлять пролонгацию ключей на этот фильм компания будет каждые два «дня при условии соблюдения всех договоренностей». К инициативе присоединилась и «Карро Прокат», аргументировав это тем, что в период с 18 апреля по 12 мая у компании выходит в прокат российский фильм «Блиндаж».

Представитель «Централ Партнершип» не ответил на вопросы РБК, представитель еще одного крупного дистрибьютора — «Вольга» — отказался от комментариев. Связаться с компанией «Карро Прокат» не удалось.

В пресс-службе сети «Киномакс» сообщили, что компания «придерживается принятых решений и максимально поддерживает отечественный кинопрокат». Президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова заявила, что компания «не показывает пиратское кино»: «Поэтому и необходимости в таких письмах в наш адрес нет». Представители киносетей «Синема Стар» и «Люксор» отказались от комментариев. В объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» сообщили, что для них такое требование «неактуально».

Как «расчищается» афиша кинотеатров под российские фильмы

Практика искусственной «расчистки» афиш под наиболее резонансные российские фильмы существовала и до ухода с российского рынка голливудских студий. Тогда это делалось с помощью механизма выдачи прокатных удостоверений Минкультуры, без которых любой показ фильма на большом экране считается нелегальным. Закон, регламентирующий правила выдачи таких удостоверений, содержит пункт, по которому причиной отказа может стать уже запланированная на ту же дату премьера другого фильма.

Со ссылкой на этот пункт Минкультуры в апреле 2024 года не выдало прокатное удостоверение «Министерству неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи с Генри Кавиллом в главной роли. Премьера должна была состояться 25 апреля, причем сопродюсером этой картины выступала «дочка» «Яндекса» — «Плюс Студия».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240136&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как ультиматум отразится на кинопрокате

Кинотеатры вполне логичным образом идут на уступки дистрибьюторов, считает глава агентства TelecomDaily Денис Кусков: «Подобный ультиматум — оставить сети без легального контента — звучит серьезно, — считает он. — Вполне вероятно, что по истечении заявленного срока — с 18 апреля по 12 мая — эта практика будет носить постоянный характер, а объем «теневого» проката сократится до минимума».

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов, в свою очередь, называет текущую ситуацию «цугцвангом» — на отрасли негативно скажется и продолжение практики теневого проката, и отказ от нее. «Закрытие теневого проката приведет к сокращению доходов кинотеатров, что объективно ухудшит их положение, может привести к сокращению числа залов и в перспективе отрицательно повлияет на культурную жизнь страны в целом. Продолжение теневого проката, по сути, может быть признано нарушением цивилизованных правил культурных индустрий, что тоже не улучшает деловой климат. Боюсь, единственно верного выхода нет, в любом случае отечественная культура пострадает», — рассуждает Сафронов.

Ранее представители киносетей рассказывали РБК, что в 2023 году доля теневого проката составляла 20% от всех кассовых сборов. Для сравнения: еще почти столько же — 17% — от всего рынка составили сборы «Чебурашки». Соответственно, остальные премьеры принесли кинотеатрам примерно две трети всей выручки от продаж билетов. Но ни ускоренный выпуск отечественных фильмов, ни подорожание билетов не помогли киносетям компенсировать убытки от пандемии и ухода Голливуда. Хотя у крупнейших владельцев кинотеатров выручка в 2023 году и выросла на 40%, они не смогли преодолеть провал 2022 года, следует из материалов бухгалтерской отчетности участников рынка. Прибыль, которую зафиксировали некоторые участники рынка, была небольшой или оказалась связана не с реальным ростом рынка, а с переоценкой активов, другие киносети так и остались убыточными.

В начале 2024 года министр культуры Ольга Любимова заявила о перспективе закрытия кинотеатров, которые практикуют предсеансное обслуживание. В Минкультуры также сообщали о планах предложить законопроект, запрещающий показ в кинотеатрах пиратских копий фильмов без прокатных удостоверений. На фоне публикации финансовых отчетов кинотеатров в министерстве заявляли, что кинотеатры находятся вне компетенции министерства, так как это «коммерческие организации, не подведомственные Минкультуры России».