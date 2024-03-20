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Блиндаж

Блиндаж (2024)

2024драмавоенныйфантастика

Сюжет фильма «Блиндаж»

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В поисках вещей времен Второй мировой на Саур-Могилу приезжают два друга — русский врач скорой помощи Сергей и немец Пауль. Последний увлекается антиквариатом, он — «черный копатель», находит на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продает их за большие деньги. Когда герои находят засыпанный блиндаж, то необъяснимым образом переносятся в 1941 год, во время ожесточенных боев на Саур-Могиле. Мужчины оказываются перед выбором, который в корне изменит их жизни.

«Блиндаж» — фантастическая военная драма от Ильи Куликова о событиях в шахтерском районе Донецкой области. Главные роли в фильме сыграли Александр Метелкин, Вероника Мохирева, Игорь Петренко и Даниэль Литтау. 

Режиссер

Марк Горобец

В ролях

Александр Метелкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко, Владимир Селезнев, Роман Богомазов, Дин Майер, Алексей Шевченков

Страна

Россия
Возрастные ограничения
12 +
Подробнее

Трейлеры

2

Кадры

12
Кадр из Блиндаж
Кадр из Блиндаж
Кадр из Блиндаж
Кадр из Блиндаж
Кадр из Блиндаж
12
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Блиндаж (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Блиндаж. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Блиндаж, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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