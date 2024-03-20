Блиндаж (2024)

В поисках вещей времен Второй мировой на Саур-Могилу приезжают два друга — русский врач скорой помощи Сергей и немец Пауль. Последний увлекается антиквариатом, он — «черный копатель», находит на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продает их за большие деньги. Когда герои находят засыпанный блиндаж, то необъяснимым образом переносятся в 1941 год, во время ожесточенных боев на Саур-Могиле. Мужчины оказываются перед выбором, который в корне изменит их жизни.

«Блиндаж» — фантастическая военная драма от Ильи Куликова о событиях в шахтерском районе Донецкой области. Главные роли в фильме сыграли Александр Метелкин, Вероника Мохирева, Игорь Петренко и Даниэль Литтау.