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Мадам Паутина (2024)

Madame Web

2024боевикприключенияфантастика

Сюжет фильма «Мадам Паутина»

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История происхождения одной из самых загадочных героинь вселенной Marvel — Кассандры Уэбб. Молодая женщина, работающая фельдшером на Манхэттене, с рождения обладает даром ясновидения. Однажды судьба связывает ее с тремя девушками, которым уготовано великое будущее, — Джулией Карпентер, Аней Коразон и Мэтти Франклин.

«Мадам Паутина» (2024) — экранизация комикса Marvel о супергероине из вселенной Человека-паука с Дакотой Джонсон, Сидни Суини и Эммой Робертс в главных ролях.

Режиссер

С.Дж. Кларксон

В ролях

Дакота Джонсон, Сидни Суини, Эмма Робертс, Адам Скотт, Изабела Мерсед, Заша Мэмет, Селеста О’Коннор, Тахар Рахим, Майк Эппс

Страна

США

Премьера

14 февраля 2024 (Мир)
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