История происхождения одной из самых загадочных героинь вселенной Marvel — Кассандры Уэбб. Молодая женщина, работающая фельдшером на Манхэттене, с рождения обладает даром ясновидения. Однажды судьба связывает ее с тремя девушками, которым уготовано великое будущее, — Джулией Карпентер, Аней Коразон и Мэтти Франклин.

«Мадам Паутина» (2024) — экранизация комикса Marvel о супергероине из вселенной Человека-паука с Дакотой Джонсон, Сидни Суини и Эммой Робертс в главных ролях.