Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
Падение империи

Падение империи (2024)

Civil War

20241 ч. 49 мин.драмабоевик

Сюжет фильма «Падение империи»

:

В недалеком будущем Соединенные Штаты Америки находятся на грани развала. В стране царит хаос, а литр бензина стоит дороже, чем человеческая жизнь. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмует Вашингтон. Журналисты всех СМИ стремятся попасть в доживающий свои дни Белый дом, чтобы взять последнее интервью у президента и осветить эту историческую веху, рассказав о крушении той Америки, которую знал весь мир.

«Падение империи» (2024) — фильм-катастрофа с Кирстен Данст, Вагнером Моурой и Кейли Спейни в главных ролях. Режиссером и сценаристом ленты выступил Алекс Гарленд, автор «Пляжа» и «28 дней спустя».

Режиссер

Алекс Гарленд

В ролях

Ник Офферман, Кирстен Данст, Кэйли Спэни, Вагнер Моура, Соноя Мидзуно, Джефферсон Уайт, Карл Глусман, Стивен Хендерсон, Алекса Мансур, Мелисса Святой Аманд, Хуани Фелиз, Нельсон Ли, Джоджо Ти. Гиббс

Страна

США, Великобритания
Возрастные ограничения
16 +
Подробнее

Трейлеры

3

Кадры

8
Кадр из Падение империи
Кадр из Падение империи
Кадр из Падение империи
Кадр из Падение империи
Кадр из Падение империи
8
фотографий
Читайте также
Кадр из фильма «Падение империи»
Трейлер дня: Кирстен Данст в драме о крушении Америки
Фуриоса: Хроники Безумного Макса
Cамые ожидаемые фильмы 2024 года: топ-50 главных кинопремьер
Тимоти Шаламе
Стартовали съемки фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе
Ирина и Ксения Алферовы (фото: соцсети)
Ксения Алферова трогательно поздравила маму с днем рождения
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггер снимется в новой рождественской комедии
Феррари
Фильм на вечер: стильная драма с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус
Кадр из фильма «Атлас»
Фантастическая Дженнифер Лопез сражается с роботом в мире будущего
Майкл Калвер в фильме «Звездные войны. Империя наносит ответный удар»
Актер из «Звездных войн» Майкл Калвер умер в возрасте 85 лет
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» собрала более 100 млн рублей за неделю благодаря теневому прокату
Шэрон Стоун
Болдуин отреагировал на откровения Шэрон Стоун
Анджелина Джоли
Джоли проиграла апелляцию по делу против бывшего мужа
Крис Пратт
Названа дата выхода фильма Бекмамбетова со звездой «Стражей галактики»
Шэрон Стоун
Деми Мур, Шэрон Стоун, Ким Кардашьян: все звезды на вечеринке после «Оскара»
Антон Шагин
Антон Шагин заявил, что актерам не нужен комфорт на съемках
Кадр из фильма «Всемирный потоп»
Трейлер дня: Камбербэтч в фильме-катастрофе про мировой потоп
Кадр из фильма «Онегин»
Виктор Добронравов рассказал, почему согласился сыграть Онегина
Кристофер Нолан
Недавно получивший «Оскар» Нолан приступил к работе над новым фильмом
Никита Ефремов
Никита Ефремов впервые за долгое время вышел в свет
Кристофер Нолан
Стало известно, сколько заработал Нолан за «Оппенгеймера»
Мириам Маргулис в фильме «Гарри Поттер и тайная комната»
Профессор Стеббль высмеяла взрослых фанатов «Гарри Поттера»
Рузиль Минекаев
Звезду «Слова пацана» номинировали на премию МХТ им. Чехова
Сидни Суини
26-летняя звезда «Эйфории» повторила образ Джоли на «Оскаре»
Звук свободы
Фильм на вечер: сенсационный триллер по реальным событиям
Кадр из фильма «Мысль о тебе»
Трейлер дня: Энн Хэтэуэй заводит роман с 24-летним
Галина Яцкина
Актриса из фильма «Уроки французского» умерла в монастыре
Артем Калайджян
Звезда «Кахи» вспомнил, как его обманула Собчак
Ургант показал себя на постере драмы, в которой сыграл главную роль
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Суд оставил без изменений заочный арест Алексея Панина
Сулейка Джауад в платье от Анджелины Джоли
Анджелина Джоли дебютировала в качестве дизайнера на «Оскаре»
Максим Матвеев на пробах «Мастера и Маргариты», фотограф Евгений Белов
Появились фото Матвеева с проб на главную роль в «Мастере и Маргарите»
Юрий Назаров в фильме «Андрей Рублев»
Назаров раскрыл гонорар за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского
Прилучный с женой появились в трейлере новой комедии про отношения
Все новости
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Падение империи»
Падение империи
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Франклин»
Франклин
Трейлер (англ.)
Атлас
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Вампирша-гуманистка ищет добровольца-суицидника»
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Отражение тьмы»
Отражение тьмы
Трейлер
Кадр из фильма «Любви не бывает?»
Любви не бывает?
Трейлер
vktrailer-220787057_456356419
Стать Карлом Лагерфельдом
Стать Карлом Лагерфельдом – Тизер (фр., англ. суб.)
Кадр из фильма «Всемирный потоп»
Всемирный потоп
Дублированный трейлер №2
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Падение империи (Civil War, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Падение империи. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Падение империи, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь