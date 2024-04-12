В недалеком будущем Соединенные Штаты Америки находятся на грани развала. В стране царит хаос, а литр бензина стоит дороже, чем человеческая жизнь. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмует Вашингтон. Журналисты всех СМИ стремятся попасть в доживающий свои дни Белый дом, чтобы взять последнее интервью у президента и осветить эту историческую веху, рассказав о крушении той Америки, которую знал весь мир.

«Падение империи» (2024) — фильм-катастрофа с Кирстен Данст, Вагнером Моурой и Кейли Спейни в главных ролях. Режиссером и сценаристом ленты выступил Алекс Гарленд, автор «Пляжа» и «28 дней спустя».