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11 апреля 2024, фоторепортажСъемки

Глюкоза, Крюков и собачки: смотрите первые кадры со съемок новогодней комедии

Звезды вместе появятся в картине «Собачье дело»

Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, и Константин Крюков получили главные роли в новогодней комедии «Собачье дело». Певица играет счастливую жену и маму Алину Колечкину, а актер — ее бывшего ухажера, бизнесмена Амиантова.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

По сюжету, накануне Нового года семья Колечкиных попадает в невероятные приключения. А начинается все с того, что их любимица, собака по кличке Кристи, случайно съедает хот-дог, в котором было спрятано кольцо царицы Нефертити.

Бизнесмен Амиантов, бывший ухажер Алины, снова начинает оказывать ей знаки внимания и приглашает ее вместе с семьей на карнавал в свой особняк. Пока Колечкины веселятся в гостях, грабители проникают в их дом, чтобы украсть Кристи вместе с драгоценной реликвией.

Главе семейства Борису Колечкину (эта роль досталось Антону Богданову) вместе с 11-летней дочерью Лушей (ее сыграла звезда новых «Папиных дочек» Полина Айнутдинова) предстоит не только вывести на чистую воду бизнесмена и воздыхателя своей жены, но и спасти любимую собаку.

По признанию Глюкозы, ей очень понравился сценарий и актерский состав, поэтому она с радостью приняла предложение сняться в фильме.

«Мне нравится мой образ и героиня: красивая, целеустремленная, сильная и независимая. Костюм Снегурочки, хоть и не очень удобный… Впрочем, нам всегда приходится или мерзнуть, или страдать от жары — но это того стоит! В кадре все выглядит потрясающе! Думаю, что у нас получится очень красивый и веселый новогодний фильм!» — рассказала артистка.

В кадре также появится Дмитрий Хрусталев. Режиссером картины выступила Анна Курбатова, с которой Глюкоза уже сотрудничала на съемках комедий «Моя ужасная сестра» и «Моя ужасная сестра 2».

Точная дата премьеры фильма «Собачье дело» пока не сообщается.

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