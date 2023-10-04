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Моя ужасная сестра 2

2023комедиясемейный

Сюжет фильма:

У Юли и Максима рождается еще одна девочка, которая становится любимицей сводных сестер Лены и Сони. Теперь родители отдают все свои силы и время малышке, а также пытаются решить проблемы в собственных отношениях. Тем временем, у старших сестер появляется новый повод для бунта. Справится ли семья с новыми трудностями?

«Моя ужасная сестра 2» — продолжение истории про двух сводных сестер с Глюкозой и Владимиром Яглычем.

Режиссер
Александр Галибин
В ролях
Наталья Ионова (Глюк'Ozа), Владимир Яглыч, София Петрова, Алена Малахова, Лариса Удовиченко, Евгения Мауэргауз, Марина Яковлева, Сергей Бледных, Никита Чеканов, Никита Брусов, Маргарита Бычкова, Алла Еминцева, Егор Бакулин, Юрий Елагин, Владимир Лесных, Галина Бокашевская, Полина Макналти
Страна
Россия
Премьера
16 ноября (РФ)
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Трейлер
Кадры60
60
фотографий
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Моя ужасная сестра
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