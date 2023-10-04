У Юли и Максима рождается еще одна девочка, которая становится любимицей сводных сестер Лены и Сони. Теперь родители отдают все свои силы и время малышке, а также пытаются решить проблемы в собственных отношениях. Тем временем, у старших сестер появляется новый повод для бунта. Справится ли семья с новыми трудностями?

«Моя ужасная сестра 2» — продолжение истории про двух сводных сестер с Глюкозой и Владимиром Яглычем.