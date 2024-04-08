Фанаты переживают за состояние здоровья Зендаи

27-летняя Зендая предстала перед фотографами в элегантном образе. Актриса надела белое платье-бюстье с длинным шлейфом. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости. Она дополнила его бриллиантовыми украшениями: маленькими серьгами, колье и кольцом. Визажисты сделали Зендаи макияж в персиковых оттенках.

Однако поклонники актрисы встревожились за состояние ее здоровья после новых фотографий. «Она выглядит слишком худой, костлявой», «Сейчас она тощая», «Великолепна, но ей нужно что-нибудь съесть», «Вот что происходит, когда все дизайнеры хотят тебя одеть, а ты перестаешь есть, чтобы угодить им на примерках», «Давление Голливуда и отказ от еды», «Она выглядит истощенной», «Надеюсь, она ничем не болеет», «Выглядит слабой», — отмечали читатели Daily Mail.