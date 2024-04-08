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8 апреля 2024, новость

Фанаты переживают за состояние здоровья Зендаи

Актрису раскритиковали за худобу

Голливудская актриса Зендая посетила премьеру фильма «Претенденты», которая состоялась 6 апреля в Париже. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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27-летняя Зендая предстала перед фотографами в элегантном образе. Актриса надела белое платье-бюстье с длинным шлейфом. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости. Она дополнила его бриллиантовыми украшениями: маленькими серьгами, колье и кольцом. Визажисты сделали Зендаи макияж в персиковых оттенках.

Однако поклонники актрисы встревожились за состояние ее здоровья после новых фотографий. «Она выглядит слишком худой, костлявой», «Сейчас она тощая», «Великолепна, но ей нужно что-нибудь съесть», «Вот что происходит, когда все дизайнеры хотят тебя одеть, а ты перестаешь есть, чтобы угодить им на примерках», «Давление Голливуда и отказ от еды», «Она выглядит истощенной», «Надеюсь, она ничем не болеет», «Выглядит слабой», — отмечали читатели Daily Mail.

Накануне Зендаю назвали в числе претенденток на роль девушки Бонда. Исполнительный продюсер франшизы об агенте 007 планирует привлечь к съемкам молодую звезду.

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