Зендаю назвали в числе претенденток на роль девушки Бонда

Источник заявил, что исполнительный продюсер франшизы Барбара Брокколи планирует привлечь к съемкам молодую звезду. Кроме того, в качестве режиссера она прежде всего видит Дени Вильнева (экранизация романа Фрэнка Герберта «Дюна», «Бегущий по лезвию 2049»). Постановщик сейчас востребован. Если из-за занятости он не сможет снять новую ленту бондианы, то его якобы будут продолжать просить присоединиться к проекту впоследствии.

Ранее Daily Mail со ссылкой на источники сообщал, что следующим Джеймсом Бондом, вероятно, станет 33-летний британский актер Аарон Тейлор-Джонсон («Довод» и «Быстрее пули»). Инсайдер уточнял, что ему предлагается контракт на съемки в трех фильмах с возможностью продления на четвертый проект. Работу планируют начать уже в следующем году, чтобы выпустить картину на большие экраны в 2026-м.

Если Аарон Тейлор-Джонсон подпишет контракт, то он станет седьмым актером в роли Бонда с момента старта франшизы в 1962 году. С 2006 по 2021 год секретного агента играл Дэниэл Крэйг («Достать ножи», «Девушка с татуировкой дракона»).