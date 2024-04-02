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2 апреля 2024, новость

Зендаю назвали в числе претенденток на роль девушки Бонда

Исполнительный продюсер франшизы об агенте 007 планирует привлечь к съемкам молодую звезду
Зендая
Зендая | Источник: Legion-Media.ru

ЗендаяДюна», «Человек-паук: Нет пути домой», «Эйфория») и Сидни Суини («Эйфория», «Белый лотос») рассматриваются на роль девушки Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007, утверждает Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

Источник заявил, что исполнительный продюсер франшизы Барбара Брокколи планирует привлечь к съемкам молодую звезду. Кроме того, в качестве режиссера она прежде всего видит Дени Вильнева (экранизация романа Фрэнка Герберта «Дюна», «Бегущий по лезвию 2049»). Постановщик сейчас востребован. Если из-за занятости он не сможет снять новую ленту бондианы, то его якобы будут продолжать просить присоединиться к проекту впоследствии.

Ранее Daily Mail со ссылкой на источники сообщал, что следующим Джеймсом Бондом, вероятно, станет 33-летний британский актер Аарон Тейлор-ДжонсонДовод» и «Быстрее пули»). Инсайдер уточнял, что ему предлагается контракт на съемки в трех фильмах с возможностью продления на четвертый проект. Работу планируют начать уже в следующем году, чтобы выпустить картину на большие экраны в 2026-м.

Если Аарон Тейлор-Джонсон подпишет контракт, то он станет седьмым актером в роли Бонда с момента старта франшизы в 1962 году. С 2006 по 2021 год секретного агента играл Дэниэл КрэйгДостать ножи», «Девушка с татуировкой дракона»).

Зендая и Дени Вильнев уже работали на одной съемочной площадке. В «Дюне» актриса воплотила образ Чани, возлюбленной главного героя — Пола Атрейдеса. Во время промотура второй части проекта знаменитость появлялась на красных дорожках в концептуальных нарядах. Например, актриса пришла на премьеру в Лондоне в костюме робота, а в Сеуле позировала на публике в парных образах с коллегой по фильму Тимоти Шаламе.

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