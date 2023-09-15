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Претенденты

Challengers

2023драмамелодрамаспорт

Сюжет фильма:

История об успешной теннисистке Таши, вынужденной уйти из большого спорта из-за травмы. Став тренером, она пытается сделать из своего мужа и довольно посредственного спортсмена Арта настоящую звезду и чемпиона Большого шлема. Чтобы помочь Арту перешагнуть через полосу неудач, Таши заставляет его принять участие в «Челленджере» — серии соревнований низшей лиги. Неожиданно его противником оказывается Патрик — бывший лучший друг Арта и бывший парень Таши.

«Претенденты» — спортивная мелодрама Луки Гуаданьино с Зендаей и Джошем О’Коннором в главных ролях.

Режиссер
Лука Гуаданьино
В ролях
Зендая, Джош О’Коннор, Майк Фейст, Фэйт Фэй, А.Дж. Листер, Скотти Диджакомо, Сид Джарвис, Чарльз Мэсси, Джейк Дженсен, Киану Хэм
Страна
США
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер
Кадры2
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