История об успешной теннисистке Таши, вынужденной уйти из большого спорта из-за травмы. Став тренером, она пытается сделать из своего мужа и довольно посредственного спортсмена Арта настоящую звезду и чемпиона Большого шлема. Чтобы помочь Арту перешагнуть через полосу неудач, Таши заставляет его принять участие в «Челленджере» — серии соревнований низшей лиги. Неожиданно его противником оказывается Патрик — бывший лучший друг Арта и бывший парень Таши.

«Претенденты» — спортивная мелодрама Луки Гуаданьино с Зендаей и Джошем О’Коннором в главных ролях.