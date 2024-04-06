Умильный песик и экстрим: зачем смотреть фильм-приключение с Уолбергом

О чем фильм «Артур, ты король»

Ветеран приключенческих гонок Майкл Лайт ни разу не побеждал: его самоуверенность и упрямство всегда приводили к тому, что команда проигрывала. В 2014-м Лайту и его коллегам и вовсе пришлось сойти с дистанции в первый день. После этой неудачи Майкл взял паузу на три года, а потом собрал очередную команду и отправился на пятидневную гонку в Доминиканскую Республику.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356378&hash=acc5060fffcdf423&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За прошедшее время Майкл вроде как изменился — научился прислушиваться к партнерам, что, в свою очередь, повысило шансы на победу. Но на второй день к приключенцам присоединился новый участник — бродячий пес, получивший кличку Артур. Пополнение команды вынудило Майкла думать не только о том, как обойти конкурентов, но и о том, как безопасно доставить собаку к финишу.

Зачем смотреть

Прокатчики подают ленту «Артур, ты король» как полудетскую историю о дружбе человека со зверушкой, что не совсем соответствует истине. Это прежде всего приключенческое кино, и в общем довольно удачное. Наиболее цельной и захватывающей картина кажется, когда герои болтаются на тросах над джунглями, лезут на скалы, сидят в байдарках, орудуя веслами, или хотя бы обсуждают, как им преодолеть следующий участок маршрута после сна продолжительностью в полчаса.

Кадр из фильма «Артур, ты король»

К счастью, таких эпизодов в фильме предостаточно: собака бОльшую часть хронометража не мешает приключенцам, позволяя им заниматься своими делами. Зато когда Укаи (так зовут пса, «сыгравшего» Артура) входит-таки в кадр, он тут же затмевает прочих актеров: харизмы у зверя больше, чем у исполнителя главной роли Марка Уолберга и других двуногих коллег по фильму.

Почему можно не смотреть

Главная проблема «Артура» в том, что приключенческая составляющая не склеивается с семейным кино про собачку. Участники гонок — картонные двумерные фигурки (у каждого есть одно отличительное свойство и мотивировка в духе «папа настоял»), следить за их перемещениями любопытно, но переживать за кого-то из них не хочется. Семейная же часть, за которую отвечают оставшиеся дома жена и маленькая дочь Майкла (их единственная задача — умиляться фоткам с Артуром, присланным папой), получилась излишне слащавой и сентиментальной.