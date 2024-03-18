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18 марта 2024, новость

Назван лидер кинопроката в России и СНГ за выходные

В России и СНГ фильм Андреасяна вновь возглавил кинопрокат за выходные

Картина «Онегин» от режиссера Сарика Андреасяна вновь возглавила прокатный рейтинг в России и странах СНГ, заработав 170,5 млн рублей за прошедшие выходные. Эти данные были опубликованы на портале kinobusiness.com за период с 14 по 17 марта.

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Фильм «Онегин» является экранизацией одного из самых известных произведений Пушкина, рассказывающим о жизни утомленного светской аристократии Евгения Онегина и его отношениях с семьей Лариных. При создании фильма отказались от компьютерной графики, а атмосфера была воссоздана на месте съемок в Санкт-Петербурге и его окрестностях, где проживал сам Пушкин. За адаптацию текста отвечал сценарист Александр Гравицкий. В главных ролях снялись Елизавета Моряк, Виктор Добронравов, Денис Прытков и Владимир Вдовиченков.

На втором месте в рейтинге оказалась заключительная часть франшизы «Лед» от Юрия Хмельницкого, собравшая 59,7 млн рублей. Фильм рассказывает историю девочки Нади, которая стала фигуристкой и мечтает о победе на «Кубке льда», как ее мама. Главные роли исполнили Степан Белозеров, Анна Савранская, Александр Петров и Мария Аронова.

Третью строчку заняла военная драма Ильи Казанкова «Позывной “Пассажир”», собравшая 57,5 млн рублей. Фильм является экранизацией романа Александра Проханова о событиях на юго-востоке Украины. Главную роль исполнил Антон Шагин, а также в картине снялись Алексей Шевченков, Сергей Горобченко, Надежда Маркина и другие. Часть прибыли от проката фильма будет направлена на помощь бойцам на передовой.

Ранее звезда «Онегина» высказался о хейтерах. Виктор Добронравов признался, что старается не читать все, что о нем пишут в интернете.

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