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Онегин

Онегин (2024)

2024драмамелодрамаисторический

Сюжет фильма «Онегин»

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Аристократ Евгений Онегин наслаждается жизнью, состоящей из балов, светских приемов, театра и прочих столичных развлечений. Но когда Евгения настигает известие о болезни его дяди, молодой человек хватается за возможность уехать в деревню, скрывшись от опостылевшего света. По прибытии Онегин узнает, что дядя скончался, оставив племяннику в наследство свое имение. Уединившись, Евгений живет отшельником, сторонится соседей и погружается в себя. К тому же, его финансовое положение весьма печально. Бесцельное одиночество героя нарушает Ленский, вернувшийся из-за границы юный хозяин соседнего имения, который знакомит его с Татьяной Лариной...

«Онегин» (2024) — новое прочтение бессмертного произведения Александра Сергеевича Пушкина от режиссера Сарика Андреасяна. 

Режиссер

Сарик Андреасян

В ролях

Виктор Добронравов, Денис Прытков, Елизавета Моряк, Татьяна Сабинова, Алена Хмельницкая, Владимир Вдовиченков, Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко, Олег Каменщиков, Сергей Степин, Светлана Немоляева

Страна

Россия
Возрастные ограничения
6 +
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Трейлер

Кадры

46
Кадр из Онегин
Кадр из Онегин
Кадр из Онегин
Кадр из Онегин
Кадр из Онегин
46
фотографий

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