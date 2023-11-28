Аристократ Евгений Онегин наслаждается жизнью, состоящей из балов, светских приемов, театра и прочих столичных развлечений. Но когда Евгения настигает известие о болезни его дяди, молодой человек хватается за возможность уехать в деревню, скрывшись от опостылевшего света. По прибытии Онегин узнает, что дядя скончался, оставив племяннику в наследство свое имение. Уединившись, Евгений живет отшельником, сторонится соседей и погружается в себя. К тому же, его финансовое положение весьма печально. Бесцельное одиночество героя нарушает Ленский, вернувшийся из-за границы юный хозяин соседнего имения, который знакомит его с Татьяной Лариной...

«Онегин» (2024) — новое прочтение бессмертного произведения Александра Сергеевича Пушкина от режиссера Сарика Андреасяна.