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14 марта 2024, новость

Звезда «Онегина» высказался о хейтерах

Виктор Добронравов признался, что старается не читать все, что о нем пишут в интернете
Виктор Добронравов, фото: Александра Торгушникова, предоставлено актером
Виктор Добронравов, фото: Александра Торгушникова, предоставлено актером

Актер Виктор Добронравов, сыгравший Евгения Онегина в новой экранизации произведения Пушкина, рассказал о своем отношении к хейтерам. В своем интервью для Кино Mail.ru он заявил, что старается не читать отзывы о себе в интернете.

«Кто-то очень много о себе думающий всегда может написать какие-то дерзкие слова в твой адрес… Иногда, бывает, случайно наткнусь на что-нибудь, а потом думаю: “Зачем я прочитал?”. Какие-то слова могут очень сильно попасть куда-то», — признался актер.

«Надо знать, от кого критику принимать и безусловно ее слышать и слушать, но только от тех людей, которые имеют на это право или могут вам тем самым помочь, а не убить и растоптать ваш, так сказать, нежный цветок», — добавил артист.

Добронравов отметил, что прислушивается к советам старших коллег и близких друзей, а также своего отца, Федора Добронравова: «Когда мы выпускали последнюю мою театральную работу “Амадей”, папа и Ваня (Иван Добронравов — прим. ред.) были первыми зрителями и посоветовали очень много всяких нюансов как мне, так и моим коллегам, которые прислушались и делают так, как было сказано».

Полное интервью с актером читайте здесь.

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