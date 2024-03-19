Блестящая драма абсурда: чем всех удивил новый фильм с Николасом Кейджем

О чем фильм «Герой наших снов»

Пожилой профессор биологии Пол Мэтьюс убирает листву у бассейна, когда отдыхающая рядом дочь внезапно отрывается от земли. Девушка в панике, но Пол не спешит ей на помощь и почти никак не реагирует.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356409&hash=31ff13b65619ff9b&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мэтьюс давно осел в провинциальном университете, его лекции не пользуются особой популярностью, научная карьера не сложилась. Между тем, коллега юности планирует опубликовать в крупном научном журнале статью, основанную на старой идее Мэтьюса, и даже не собирается упомянуть Пола. Сам-то он до сих пор не может приступить к написанию книги, о которой давно мечтал, и чувствует себя неудачником, чей поезд маячит последним удаляющимся вагоном.

Зато про Пола хочет написать его бывшая подружка, неожиданно вышедшая на связь. Оказывается, она стала видеть его во сне. Вскоре на Мэтьюса обрушивается гигантская слава, но совсем не того рода, о которой он мечтал.

Зачем смотреть

«Герой наших снов» — полная неожиданностей, увлекательной игры со зрителем, жанровых переворотов и тонкого юмора трагикомедия. Картина близка кафкианской драме абсурда про маленького человека, но абсурд, с которым сталкивается герой, слишком актуален для сегодняшнего дня, и прекрасно вписан в историю, выглядящую совершенно реалистичной — за исключением одного нюанса.

Особенно хорошо смотреть фильм, вообще не зная, в чем там дело — тогда нелепое, драматическое, а потом и трагическое положение, в котором оказывается Мэтьюс, можно прочувствовать особенно ярко. А сама история в ее завязке заставит действительно удивиться происходящему.

Кадр из фильма «Герой наших снов»

У режиссера и автора сценария Кристоффера Боргли получилось не просто оригинальное и остроумное кино, но и блестящая горькая сатира об обществе, в котором процветает культура отмены и культ дешевой популярности, а эмпатия утрачена даже к самым близким людям.

Трагическая фигура постаревшего «ботаника», незаметно упустившего свою жизнь, сыграна Николасом Кейджем с глубиной и силой, которой позавидовал бы Вуди Аллен в своем фирменном амплуа нью-йоркских интеллектуалов-невротиков.

Почему можно не смотреть