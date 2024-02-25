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25 февраля 2024, новость

Стал известен победитель премии Гильдии киноактеров США

Драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получила главный приз
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» стала триумфатором премии Гильдии киноактеров США. Об этом сообщается на сайте премии.

Ирландский актер Киллиан Мерфи, который в этом фильме исполнил роль американского физика Роберта Оппенгеймера, получил премию за главную мужскую роль, а американский актер Роберт Дауни-мл. получил приз за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, кинокартина была удостоена главной награды премии за лучший подбор актеров.

Премии за главную женскую роль была удостоена актриса Лили Гладстоун, которая сыграла в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Лучшей актрисой второго плана была признана Давайн Джой Рэндольф из фильма «Оставленные».

До этого кинокартина «Оппенгеймер» стала обладателем премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм».

Ранее Медведев оценил фильм «Оппенгеймер».

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Лили Гладстоун
Лили Гладстоун
Lily Gladstone
Давайн Джой Рэндольф
Давайн Джой Рэндольф
Da'Vine Joy Randolph
Роберт Дауни-мл.
Robert Downey Jr.
Оппенгеймер
Кристофер Нолан
Кристофер Нолан
Christopher Nolan
Оставленные
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