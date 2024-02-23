Медведев оценил фильм «Оппенгеймер»

Оппенгеймер

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев оценил фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Его цитирует РИА Новости.

«К сожалению, мега-актуальным сейчас является другой фильм — “Оппенгеймер”. Часики тикают», — ответил он на журналистский вопрос о том, знаком ли он с фильмом «Не смотрите наверх».

Картина «Оппенгеймер» рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.

Фильм «Не смотрите наверх» Адама МакКея, как выяснилось, Медведев также смотрел и счел остроумным и ироничным, показывающим нравы Запада.

«Там запоминающиеся образы, например, образ президента, которую играет, если я не ошибаюсь, Мерил Стрип, Missis President, которая такая очень интересная и вполне циничная девушка», — сказал он, добавив, что главная героиня напоминает ему председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Напомним, что фильм «Оппенгеймер» получил четыре «Золотых глобуса», а режиссер Кристофер Нолан был признан лучшим режиссером 2023 года.