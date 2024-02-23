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23 февраля 2024, новость

Медведев оценил фильм «Оппенгеймер»

Политик назвал картину Кристофера Нолана мегаактуальной
Оппенгеймер
Оппенгеймер

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев оценил фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Его цитирует РИА Новости.

«К сожалению, мега-актуальным сейчас является другой фильм — “Оппенгеймер”. Часики тикают», — ответил он на журналистский вопрос о том, знаком ли он с фильмом «Не смотрите наверх».

Картина «Оппенгеймер» рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере.

Фильм «Не смотрите наверх» Адама МакКея, как выяснилось, Медведев также смотрел и счел остроумным и ироничным, показывающим нравы Запада.

«Там запоминающиеся образы, например, образ президента, которую играет, если я не ошибаюсь, Мерил Стрип, Missis President, которая такая очень интересная и вполне циничная девушка», — сказал он, добавив, что главная героиня напоминает ему председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Напомним, что фильм «Оппенгеймер» получил четыре «Золотых глобуса», а режиссер Кристофер Нолан был признан лучшим режиссером 2023 года.

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