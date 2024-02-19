Фильм «Лед 3» возглавил кинопрокат в России

Спортивная драма «Лед 3» режиссера Юрия Хмельницкого возглавила кинопрокат в России и СНГ, заработав 527,7 млн рублей за прошедшие выходные. Эти данные представлены на портале kinobusiness.com за период с 15 по 18 февраля.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356018&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В заключительной части франшизы «Лед» героиня Надя выросла и стала фигуристкой, мечтающей о победе на «Кубке льда», как ее мама. Отец Нади, Саша Горин, не одобряет ее спортивные амбиции, опасаясь за ее благополучие. На тренировке Надя встречает молодого хоккеиста из Москвы и влюбляется в него.

Главные роли в фильме исполнили Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к своим ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.