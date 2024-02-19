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19 февраля 2024, новость

Фильм «Лед 3» возглавил кинопрокат в России

Кинокартина возглавила кинопрокат в России и СНГ за выходные

Спортивная драма «Лед 3» режиссера Юрия Хмельницкого возглавила кинопрокат в России и СНГ, заработав 527,7 млн рублей за прошедшие выходные. Эти данные представлены на портале kinobusiness.com за период с 15 по 18 февраля.

Во время загрузки произошла ошибка.

В заключительной части франшизы «Лед» героиня Надя выросла и стала фигуристкой, мечтающей о победе на «Кубке льда», как ее мама. Отец Нади, Саша Горин, не одобряет ее спортивные амбиции, опасаясь за ее благополучие. На тренировке Надя встречает молодого хоккеиста из Москвы и влюбляется в него.

Главные роли в фильме исполнили Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к своим ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.

На втором месте оказалась фэнтезийная драма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина, собравшая 208,2 млн рублей. Действие фильма разворачивается в Москве 1930-х годов, где известный писатель оказывается в центре литературного скандала. В картине снялись такие актеры, как Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Аугуст Диль, Юрий Колокольников и другие.

На третьем месте оказался семейный музыкальный фильм «Бременские музыканты» от режиссера Алексея Нужного, собравший 27,6 млн рублей. Фильм основан на одноименном мультфильме и рассказывает историю Трубадура и его друзей, которые путешествуют по свету, зарабатывая на жизнь музыкальными шоу. В картине снялись Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Роман Курцын, Ирина Горбачева, Аскар Нигамедзянов и другие известные актеры.

Кино Mail.Ru в своем обзоре рассказывает, стоит ли смотреть «Лед 3» с Петровым.

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