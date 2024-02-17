Некоторые любят погорячее: стоит ли смотреть «Лед 3» с Петровым

О чем фильм «Лед 3»

Опытный хоккеист, вдовец, отец-одиночка Александр Горин работает тренером иркутской хоккейной команды. Крупные успехи им не светят, но у сибиряков есть собственная гордость, и когда в состав покупают молодую хоккейную звезду из Москвы, парни встречают талантливого форварда в штыки. А Сергей не находит ничего лучше, как заявить, что готов честно отыграть сезон, а потом свалить в НХЛ и забыть Иркутск как страшный сон.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356018&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В воспитательных целях Горин вывозит команду потренироваться на байкальский лед. Сергей красиво забивает, но слышит треск льда. Иркутяне советуют ему лежать, не двигаясь, чтобы не провалиться… и сваливают. И Сергей лежит, пока вокруг него не начинает нарезать круги симпатичная фигуристка. Надя готовится к важным соревнованиям, но никак не может выполнить четверной тулуп. Отец против ее спортивной карьеры, так как боится, что девушку может постигнуть участь рано ушедшей матери. А Сергей пока не догадывается, что Надя — дочь его тренера.

Зачем смотреть

«Лед 3» — тот случай, когда спортивная музыкальная мелодрама, построенная на традиционных слезовыжимательных приемах, работает на все сто. Штампы? Да и наплевать, если эмоции во время просмотра зашкаливают. И хотя предугадать развитие событий и арки героев вроде бы пара пустяков, уверенности в том, что все будет хорошо, почему-то нет, и актеры заставляют поволноваться за своих персонажей до самого финала.

Картина отлично снята и поставлена, музыкальные номера сделаны остроумно и с размахом — так, чтобы душа сначала развернулась, потом свернулась, а потом опять развернулась. То же можно сказать и о ленте в целом. Один дуэт Александра Петрова и Марии Ароновой с песней «Я свободен» в иркутском дворе уже стоит того, чтобы это увидеть и пересматривать. Но главное — картина убедительно говорит о том, что спорт — это не про победы и даже не про соревнования. А про отношения.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Лед 3»

Отец с гиперопекой не дает дочери воплотить мечту и не доверяет ее парню; влюбленным не суждено быть вместе, потому что ему место в Монреале, а ей в Иркутске; сибирские мужики не доверяют московскому выскочке, а он задирает перед ними нос — перевоспитаться придется всем. В принципе, такое можно снимать хоть каждый год непрерывно — если это работает, в чем проблема? Тем не менее, некоторые любят погорячее, даже если речь про лед.