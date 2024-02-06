Режиссер «Аватара» рассказал о будущем франшизы

Аватар: Путь воды

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что у него есть идеи для шестого и седьмого фильмов по вселенной «Аватара». Своими планами на будущее проекта он поделился с порталом Collider.

«Мы полностью написали сценарий к пятому фильму — и у меня есть идеи для шестого и седьмого фильмов, хотя, вероятно, на этом этапе я передам эстафету. Я имею в виду, мы все-таки не бессмертные. Однако прямо сейчас я наслаждаюсь своей работой — ведь мы тут делаем то, что любим, вместе с замечательными людьми», — сказал кинематографист.

Ранее Джеймс Кэмерон проговорился о работе над сиквелом популярного фильма 2019 года «Алита: Боевой ангел». Режиссер рассказал о продаже своего ранчо, отметив, что над новыми проектами он будет работать в других местах. «Над “Аватаром” я работаю в Веллингтоне и Лос-Анджелесе. А над новыми фильмами “Алита: Боевой ангел” я буду работать в Остине, так что для нас ранчо больше не имело смысла», — сказал он.