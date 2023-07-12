Джеймс Кэмерон проговорился о работе над сиквелом популярного фильма

В интервью с журналом кинематографист рассказал о продаже своего ранчо, отметив, что над новыми проектами он будет работать в других местах. «Над "Аватаром" я работаю в Веллингтоне и Лос-Анджелесе. А над новыми фильмами "Алита: Боевой ангел" я буду работать в Остине, так что для нас ранчо больше не имело смысла», — сказал он.