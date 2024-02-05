Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил российский кинопрокат

Новый хит российского кино «Мастер и Маргарита» от режиссера Михаила Локшина стал лидером кинопроката, заработав 406 миллионов рублей в России и странах СНГ за прошедшие выходные. Об этом говорят данные портала kinobusiness.com.
На втором месте оказалась комедия «Конец славы», собравшая 128,7 миллиона.
Третье место занял фильм «Бременские музыканты» с выручкой 71,1 миллиона.
На четвертой позиции оказался «Холоп 2» от Клима Шипенко, собравший 69,7 миллиона рублей. Замыкает топ-5 комедия «Я — медведь» со сборами в 59,6 миллиона.
Ранее Евгений Цыганов, сыгравший роль Мастера в экранизации Булгакова, высмеял критиков «Мастера и Маргариты».