Наверх

Я — медведь

2023комедия

Сюжет фильма:

В семье Ковалевых непростые времена: папа-хоккеист поставил крест на своей карьере из-за травмы, мама вынуждена в одиночку зарабатывать на всю семью, дочь-подросток в разгаре переходного возраста, а младший сын не может завести друзей. Внезапно мальчик встречает на окраине города маленького медвежонка, который потерялся. Он приносит его домой и превращает и без того не сладкую жизнь своей семьи в настоящий кошмар.

Режиссер
Кирилл Кемниц
В ролях
Никита Кологривый, Агата Муцениеце, Дмитрий Калихов, Екатерина Борисова, Андрей Пынзару, Михаил Евланов, Ольга Тумайкина, Ирина Безряднова, Владимир Стержаков
Страна
Россия
Возрастные ограничения
6 +
Подробнее
Трейлер
Читайте также
Вышел трейлер «Бременских музыкантов» с Пересильд, Ароновой, Буруновым
Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены
Надежда Михалкова, Алика Смехова и другие звезды на кинопремьере
Кристина Асмус показала себя в свадебном платье
10 вопросов звезде. Виктория Исакова — о «Лунатиках» и желании сыграть всех в «Игре престолов»
Ольга Бузова напугала гримом на съемках
Владимир Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием
Сломавший «Принцессу Турандот» мужчина оказался актером
К 90-летию Татьяны Дорониной: 6 незабываемых ролей ни на кого не похожей актрисы
Сергей Безруков вернулся к съемкам в «Спокойной ночи, малыши!»
Самбурская примерила беременный живот на съемках
Анна Михалкова представила новый фильм со своим участием
Звезда «Гарри Поттера» сыграет «секретную роль» в «Дэдпуле 3»
Скончавшейся Инне Чуриковой нашли замену в «Ленкоме»
Капитан Америка тайно женился на актрисе
10 вопросов звезде. Эльдар Калимулин — о сериалах, «Ладе Голд» и мармеладках
«Елки» продолжаются, Харламов с Гузеевой снимаются вместе: новости недели
Елена Воробей играет Бабу Ягу в новом фильме: первые кадры
Павел Деревянко рассказал, хотят ли его дочери стать актрисами
Собчак и Богомолов, Эрнст с женой: звезды на премии Театра Наций
Мороз, Исакова, Снаткина: звезды кино на открытии фестиваля «Новый сезон»
Дава и Равшана Куркова играют родителей в новом фильме: первые кадры
Канделаки, Аронова, внучка Гурченко: звезды на премьере фильма «Праздники»
Гузеева и Харламов снялись вместе в кино: первые кадры
«Моя любовь»: Тройник трогательно поздравил Пересильд с днем рождения
Муцениеце объяснила, почему не хочет, чтобы дети шли по ее стопам
Актер Чепурченко ответил на сравнения с Безруковым
Охлобыстин рассказал о состоянии здоровья отбывающего срок Ефремова
Вуди Аллен высказался о собственной отмене
Киркоров с отцом, Польских, Тодоренко на съемках новых «Елок»: первые фото
Все новости
Новые трейлеры
Я — медведь
Трейлер
Убийцы цветочной луны
Трейлер №2 (англ.)
Бременские музыканты
Трейлер
Кладбище домашних животных: Кровные узы
Трейлер (англ.)
По щучьему велению
Трейлер
Кибердеревня
Трейлер
Клетка ищет птицу
Трейлер (рус.суб.)
Аквамен и потерянное царство
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Я — медведь (2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Я — медведь. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Я — медведь, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь