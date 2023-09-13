В семье Ковалевых непростые времена: папа-хоккеист поставил крест на своей карьере из-за травмы, мама вынуждена в одиночку зарабатывать на всю семью, дочь-подросток в разгаре переходного возраста, а младший сын не может завести друзей. Внезапно мальчик встречает на окраине города маленького медвежонка, который потерялся. Он приносит его домой и превращает и без того не сладкую жизнь своей семьи в настоящий кошмар.