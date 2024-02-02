Цыганов высмеял критиков «Мастера и Маргариты»

Актер Евгений Цыганов, сыгравший Мастера в фильме «Мастер и Маргарита», высмеял в своей соцсети критиков картины.
Цыганов опубликовал кадр из экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» с погрузившимся в размышления профессором Преображенским. Он подписал снимок вопросом, откуда взялось столько знатоков творчества писателя, и сделал отсылку на нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
«Откуда столько знатоков Булгакова? Нормальные же казанские пацаны все еще недавно были…», — написал артист.
30 января активист Виталий Бородин направил обращение, в котором попросил проверить постановщика «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина на финансирование ВСУ. Поводом для обращения стали посты в соцсетях режиссера, в которых он критиковал СВО. Активист утверждает, что режиссер «открыто поддерживал Украину».
1 февраля депутат Госдумы Николай Бурляев предложил направить деньги с кассовых сборов фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» на поддержку спецоперации на Украине.