Цыганов высмеял критиков «Мастера и Маргариты»

Евгений Цыганов | Источник: PersonaStars

Актер Евгений Цыганов, сыгравший Мастера в фильме «Мастер и Маргарита», высмеял в своей соцсети критиков картины.

Цыганов опубликовал кадр из экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» с погрузившимся в размышления профессором Преображенским. Он подписал снимок вопросом, откуда взялось столько знатоков творчества писателя, и сделал отсылку на нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Откуда столько знатоков Булгакова? Нормальные же казанские пацаны все еще недавно были…», — написал артист.

30 января активист Виталий Бородин направил обращение, в котором попросил проверить постановщика «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина на финансирование ВСУ. Поводом для обращения стали посты в соцсетях режиссера, в которых он критиковал СВО. Активист утверждает, что режиссер «открыто поддерживал Украину».