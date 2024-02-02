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2 февраля 2024, новость

Цыганов высмеял критиков «Мастера и Маргариты»

Актер пошутил над «Словом пацана» после критики фильма
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов | Источник: PersonaStars

Актер Евгений Цыганов, сыгравший Мастера в фильме «Мастер и Маргарита», высмеял в своей соцсети критиков картины.

Цыганов опубликовал кадр из экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» с погрузившимся в размышления профессором Преображенским. Он подписал снимок вопросом, откуда взялось столько знатоков творчества писателя, и сделал отсылку на нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Откуда столько знатоков Булгакова? Нормальные же казанские пацаны все еще недавно были…», — написал артист.

30 января активист Виталий Бородин направил обращение, в котором попросил проверить постановщика «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина на финансирование ВСУ. Поводом для обращения стали посты в соцсетях режиссера, в которых он критиковал СВО. Активист утверждает, что режиссер «открыто поддерживал Украину». 

1 февраля депутат Госдумы Николай Бурляев предложил направить деньги с кассовых сборов фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» на поддержку спецоперации на Украине.

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