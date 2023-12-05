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5 декабря 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Боярская, Бузова, Исакова и другие на фестивале авторского кино

Звезды посетили премьеры, состоявшиеся в рамках кинофестиваля «Зимний»
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В Москве продолжается 2-й открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний».

В ходе смотра состоялась премьера фильма «Вера» с Викторией Толстогановой в главной роли — экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», сюжет которой строится вокруг мамы Ромы. Помимо звезды картины, на дорожке появились Ольга Бузова, Наталья Бочкарева, Владимир Фенченков и многие другие.

В отличие от советского фильма «Вам и не снилось...», в новой картине сюжет строится не вокруг влюбленных подростков, а вокруг их родителей. Вера живет исключительно проблемами своей семьи: вечно болеющего мужа Кости и пятнадцатилетнего сына Ромки. В целом ее все устраивает, пока на горизонте вдруг не появляется первая любовь ее супруга – красавица Людмила с дочерью Юлей, которой, как назло, увлекается Ромка. Теперь героиня всерьез думает о разводе и размене квартиры, а также пытается вынудить сына отдалиться от Юльки. Когда фильм выйдет в широкий прокат, пока не сообщается.

Также свою новую работу представила Елизавета Боярская. Речь о картине «110», где актриса снялась с дочерью Евгения Цыганова, Полиной Цыгановой. По сюжету, в лицее искусств происходит трагедия — старшеклассница покончила с собой. Мать погибшей (Боярская) пытается выяснить, что произошло, в то время как одноклассница школьницы Алиса (Цыганова) вместе с классом собираются молчать о случившемся и его возможных причинах.

Кроме того, на фестивале прошел показ картины Юрия Мороза «Лунатики», гостями которого стали исполнители главных ролей Виктория Исакова, Степан Белозеров, Дарья Верещагина, Евгений Серзин, а также актеры Максим Виторган, Дарья Мороз, Ольга Медынич, Нино Нинидзе, Наталия Пахомова и другие.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лунатики» — это психологическая драма о непростых отношениях матери и сына: главная героиня узнает, что ее сын пристрастился к наркотикам, и решает прибегнуть к инновационной методике избавления от зависимости, которая ведет к «переформатированию» личности пациента. Для эффективности лечения после психокоррекции сына необходимо изолировать от прежней жизни, и героиня оказывается перед сложным выбором. В широкий прокат картина выйдет 7 декабря.

Напомним, открытие кинофестиваля «Зимний» состоялось 1 декабря. Он продлится до 7 декабря. Помимо основного конкурса, смотр предлагает посетить семинары, деловую и детскую программы, форум киношкол, а также программу «Московские премьеры», куда вошли такие картины, как «Чайка», «Тайм-аут» и «Мельников».

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Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Дарья Мороз
Лядова, Розанова, Мороз на открытии кинофестиваля «Зимний»
Степан Белозеров
Степан Белозеров
110
Джулия Робертс
Редкий выход: Джулия Робертс посетила премьеру фильма со своим участием
Юрий Мороз
Юрий Мороз
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Евгения Абдулова
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Нино Нинидзе
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Виктория Толстоганова
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Кадр из фильма «Вера»
Вера
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Елизавета Боярская
Ольга Бузова
Ольга Бузова
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Ольга Медынич
Ольга Медынич
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