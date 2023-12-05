Боярская, Бузова, Исакова и другие на фестивале авторского кино

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В Москве продолжается 2-й открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний».

В ходе смотра состоялась премьера фильма «Вера» с Викторией Толстогановой в главной роли — экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», сюжет которой строится вокруг мамы Ромы. Помимо звезды картины, на дорожке появились Ольга Бузова, Наталья Бочкарева, Владимир Фенченков и многие другие.

В отличие от советского фильма «Вам и не снилось...», в новой картине сюжет строится не вокруг влюбленных подростков, а вокруг их родителей. Вера живет исключительно проблемами своей семьи: вечно болеющего мужа Кости и пятнадцатилетнего сына Ромки. В целом ее все устраивает, пока на горизонте вдруг не появляется первая любовь ее супруга – красавица Людмила с дочерью Юлей, которой, как назло, увлекается Ромка. Теперь героиня всерьез думает о разводе и размене квартиры, а также пытается вынудить сына отдалиться от Юльки. Когда фильм выйдет в широкий прокат, пока не сообщается.

Также свою новую работу представила Елизавета Боярская. Речь о картине «110», где актриса снялась с дочерью Евгения Цыганова, Полиной Цыгановой. По сюжету, в лицее искусств происходит трагедия — старшеклассница покончила с собой. Мать погибшей (Боярская) пытается выяснить, что произошло, в то время как одноклассница школьницы Алиса (Цыганова) вместе с классом собираются молчать о случившемся и его возможных причинах.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239713&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Лунатики» — это психологическая драма о непростых отношениях матери и сына: главная героиня узнает, что ее сын пристрастился к наркотикам, и решает прибегнуть к инновационной методике избавления от зависимости, которая ведет к «переформатированию» личности пациента. Для эффективности лечения после психокоррекции сына необходимо изолировать от прежней жизни, и героиня оказывается перед сложным выбором. В широкий прокат картина выйдет 7 декабря.