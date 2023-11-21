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21 ноября 2023, новостьСъемки

Боярская и дочь Цыганова снялись вместе: первые кадры

Актрисы появятся в социальной драме «110»
Елизавета Боярская и Полина Цыганова в фильме «110»
Елизавета Боярская и Полина Цыганова в фильме «110»

Елизавета Боярская и Полина Цыганова, старшая дочь актера Евгения Цыганова, снялись в новой драме «110» режиссера Ильи Мелехова («Ия», «Двое в комнате», «Шалаш»). Актрисы сыграют в картине мать и дочь. 

Фильм будет представлен в рамках второго Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве 1-7 декабря.

Елизавета Боярская и Полина Цыганова в фильме «110»
Елизавета Боярская и Полина Цыганова в фильме «110»

По сюжету, в лицее искусств происходит трагедия — старшеклассница покончила с собой. Мать погибшей пытается выяснить, что произошло, в то время как одноклассница школьницы Алиса (Полина Цыганова) вместе с классом собираются молчать о случившемся и его возможных причинах.

В этом ей будет помогать и мать (Елизавета Боярская), профессиональный адвокат, которая всеми силами пытается отвести беду от семьи и дочери. Но конфликт неизбежен, когда женщина берется защищать одного из учеников, попавших под подозрение, ведь теперь ей придется вызвать на допрос собственную дочь

Елизавета Боярская и Полина Цыганова в фильме «110»
Елизавета Боярская и Полина Цыганова в фильме «110»

В конкурсную программу фестиваля «Зимний», помимо фильма «110», вошли еще семь российских картин, снятых в 2022—2023 годах. Одна из задач смотра — поддержать молодых кинематографистов, которые видят свое место в авторском кино.

Ранее Полина Цыганова снималась в сериале «Паромщица».

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