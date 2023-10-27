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Лунатики (2023)

20231 ч. 32 мин.драма

Сюжет фильма «Лунатики»

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Успешный телепродюсер Рената узнает, что ее не менее успешый сын Никита, известный рэпер, пристрастился к наркотикам. Чтобы вытянуть ребенка из зависимости, женщина решает попробовать методику компьютерного психозондирования, которая ведет к «переформатированию» личности пациента. Но для эффективности лечения после психокоррекции Никиту необходимо изолировать от прежней жизни — ему нельзя общаться с родственниками, друзьями и любимой девушкой. Рената оказывается перед сложнейшим выбором, который обойдется ей дорогой ценой.

«Лунатики» — психологическая драма о непростых отношениях матери и сына с Викторией Исаковой в главной роли.

Режиссер

Юрий Мороз

В ролях

Виктория Исакова, Степан Белозеров, Алексей Филимонов, Дарья Верещагина, Дмитрий Чеботарев, Алексей Розин, Алексей Агранович, Евгений Санников, Кристина Юдичева, Мария Бенну

Страна

Россия
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлеры

2

Кадры

7
7
фотографий
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