Лунатики (2023)

Успешный телепродюсер Рената узнает, что ее не менее успешый сын Никита, известный рэпер, пристрастился к наркотикам. Чтобы вытянуть ребенка из зависимости, женщина решает попробовать методику компьютерного психозондирования, которая ведет к «переформатированию» личности пациента. Но для эффективности лечения после психокоррекции Никиту необходимо изолировать от прежней жизни — ему нельзя общаться с родственниками, друзьями и любимой девушкой. Рената оказывается перед сложнейшим выбором, который обойдется ей дорогой ценой.

«Лунатики» — психологическая драма о непростых отношениях матери и сына с Викторией Исаковой в главной роли.