Лядова, Розанова, Мороз на открытии кинофестиваля «Зимний»

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии фото: Анна Темерина

Открылась церемония видеороликом с отрывками из фильмов Андрея Тарковского, Сергея Параджанова, Михаила Калатозова и других легендарных советских режиссеров. За музыкальное сопровождение отвечала молодая группа Uncle Pecos, состоящая из бывших и нынешних актеров «Современника» — Степана Белозерова, Михаила Макарова, Иллариона Марова («Домашнее поле») и Виталия Муратова.

С короткими речами выступили также члены жюри фестиваля: актриса, продюсер и режиссер Дарья Мороз, актер Даниил Воробьев, режиссер Дмитрий Давыдов, художник Сергей Февралев и председатель, продюсер Софья Митрофанова. Завершилась церемония открытия показом документального фильма Алексея Германа-мл. «Архитектор. История Алексея Германа и его фильмов».