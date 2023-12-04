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4 декабря 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Лядова, Розанова, Мороз на открытии кинофестиваля «Зимний»

Звезды вышли на синюю дорожку ежегодного смотра российского авторского кино
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фото: Анна Темерина

В московском кинотеатре «Художественный» состоялась церемония открытия 2-го российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». На торжественную синюю дорожку вышли звезды кино и телевидения: Елена Лядова с братом Никитой Лысенко, актрисы Дарья Мороз, Лянка Грыу и Софья Лебедева, актеры Даниил Воробьев и Никита Тарасов, телеведущие Тимур Родригез и Ирада Зейналова, стилист Влад Лисовец и многие другие.

Открылась церемония видеороликом с отрывками из фильмов Андрея Тарковского, Сергея Параджанова, Михаила Калатозова и других легендарных советских режиссеров. За музыкальное сопровождение отвечала молодая группа Uncle Pecos, состоящая из бывших и нынешних актеров «Современника» — Степана Белозерова, Михаила Макарова, Иллариона Марова («Домашнее поле») и Виталия Муратова.

Вступительное слово в начале церемонии произнесла актриса Ирина Розанова. Она вспомнила о том, как в разное время работала с великими мастерами, и посоветовала молодым режиссерам не торопиться попасть в историю. Ведущим вечера стал 21-летняя звезда фильма «Снегирь», актер Олег Савостюк. Он представил гостям «Художественного» режиссеров, снявших картины, которые вошли в конкурсную программу: Илью Михеева («110»), Эллу Манжиеву («Белой дороги!»), Иру Волкову («Вера»), Ивана И. Твердовского «(Панические атаки»), Романа МихайловаПоедем с тобой в Макао»), Евгения Григорьева («Сломя голову»), Александру Лупашко («Танцуй, селедка!») и Николая Корякина («Тимир»).

С короткими речами выступили также члены жюри фестиваля: актриса, продюсер и режиссер Дарья Мороз, актер Даниил Воробьев, режиссер Дмитрий Давыдов, художник Сергей Февралев и председатель, продюсер Софья Митрофанова. Завершилась церемония открытия показом документального фильма Алексея Германа-мл. «Архитектор. История Алексея Германа и его фильмов».

2-й открытый российский кинофестиваль «Зимний» проходит в Москве с 1 по 7 декабря. Помимо основного конкурса, смотр предлагает посетить семинары, деловую и детскую программы, форум киношкол, а также программу «Московские премьеры», куда, помимо «Архитектора», вошли также фильмы «Лунатики», «Чайка», «Тайм-аут» и «Мельников».

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