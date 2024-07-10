Вся жизнь Веры подчинена проблемам ее семьи — вечно болеющего мужа Кости и 15-летнего сына Романа. Стабильная суета нарушается с появлением на горизонте красавицы Людмилы — первой любви Кости. Да еще и Ромка, как назло, влюбляется в ее дочь Юлю, совершенно ординарную на вид девочку. Теперь мысли Веры заняты тем, как бы разлучить сына с Юлькой, а им с Костей — развестись и разменять квартиру.

«Вера» (2023) — экранизация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», сюжет которой строится вокруг мамы Ромы в исполнении Виктории Толстогановой. Также в фильме сыграли Ольга Сутулова, Алексей Розин, Евгения Громова и Наталья Бочкарева. Роли Ромы и Юли исполнили Тимофей Тимков и Полина Меркурьева.