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Вера

Вера (2023)

IMDb8.7
20231 ч. 55 мин.драмамелодрама

Сюжет фильма «Вера»

:

Вся жизнь Веры подчинена проблемам ее семьи — вечно болеющего мужа Кости и 15-летнего сына Романа. Стабильная суета нарушается с появлением на горизонте красавицы Людмилы — первой любви Кости. Да еще и Ромка, как назло, влюбляется в ее дочь Юлю, совершенно ординарную на вид девочку. Теперь мысли Веры заняты тем, как бы разлучить сына с Юлькой, а им с Костей — развестись и разменять квартиру.

«Вера» (2023) — экранизация повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», сюжет которой строится вокруг мамы Ромы в исполнении Виктории Толстогановой. Также в фильме сыграли Ольга Сутулова, Алексей Розин, Евгения Громова и Наталья Бочкарева. Роли Ромы и Юли исполнили Тимофей Тимков и Полина Меркурьева.

Режиссер

Ирина Волкова

В ролях

Виктория Толстоганова, Ольга Сутулова, Алексей Розин, Наталья Бочкарева, Тимофей Тимков, Полина Меркурьева, Евгения Громова, Иоанн Кочкин, Мария Мекле, Елена Нестерова, Ольга Лапшина, Анна Капалева, Инна Степанова

Страна

Россия
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер

Кадры

27
Кадр из Вера
Кадр из Вера
Кадр из Вера
Кадр из Вера
Кадр из Вера
27
фотографий

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Четыре четверти
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Вера (2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Вера. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Вера, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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