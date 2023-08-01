Чайка (2023)

Молодая певица Алина влюбляется в циничного и сумасбродного писателя Валентина Чайку. Между ними завязываются непостоянные отношения — мужчина не хочет сковывать себя чем-то серьезным. Он находится на пике своей карьеры, как раз сейчас выходит его новая книга «Гумберт Гумберт». На автограф-сессии Валентин сталкивается с женщиной, с которой у него когда-то был краткосрочный роман. И теперь он мечется меж двух огней.

«Чайка» — сатирическая комедия о любви с Юрием Быковым и Верой Кинчевой в главных ролях, режиссерский дебют Полины Лазаревой. Премьера фильма состоялась в 2023 году на кинофестивале «Короче», где ленте вручили Специальный приз жюри с формулировкой «Мы согласны. Это комедия».