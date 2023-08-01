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Чайка

Чайка (2023)

2023мелодрамакомедия

Сюжет фильма «Чайка»

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Молодая певица Алина влюбляется в циничного и сумасбродного писателя Валентина Чайку. Между ними завязываются непостоянные отношения — мужчина не хочет сковывать себя чем-то серьезным. Он находится на пике своей карьеры, как раз сейчас выходит его новая книга «Гумберт Гумберт». На автограф-сессии Валентин сталкивается с женщиной, с которой у него когда-то был краткосрочный роман. И теперь он мечется меж двух огней.

«Чайка» — сатирическая комедия о любви с Юрием Быковым и Верой Кинчевой в главных ролях, режиссерский дебют Полины Лазаревой. Премьера фильма состоялась в 2023 году на кинофестивале «Короче», где ленте вручили Специальный приз жюри с формулировкой «Мы согласны. Это комедия».

Режиссер

Полина Лазарева

В ролях

Юрий Быков, Вера Кинчева, Светлана Немоляева, Александр Лазарев-мл., Олеся Железняк, Ирада Зейналова, Евгения Кузнецова, Нелли Попова, Мария Павловская

Страна

Россия
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер

Кадры

18
Кадр из Чайка
Кадр из Чайка
Кадр из Чайка
Кадр из Чайка
Кадр из Чайка
18
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Чайка (2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Чайка. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Чайка, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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