13 новых любопытных сериалов месяца, которые вы могли пропустить

«Саша против!»

Старшеклассница Саша — настоящая пацанка. Она одержима тайским боксом и намерена сделать спортивную карьеру. Однажды мама, с которой девчонка живет в небольшой квартирке, огорашивает новостью: отныне они будут тесниться здесь вчетвером, с маминым женихом-казахом и его 17-летним сыном Мамажаном. Вынужденные соседи становятся одноклассниками, но не испытывают друг к другу никакой симпатии. Саша делает все, чтобы насолить парнишке, но и тот не лыком шит. В какой-то момент Саше и Жану (он, кстати, набирающий популярность рэпер) придется научиться жить вместе.

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Подростковое драмеди «Саша против!» легко, не делая специального серьезного лица, поднимает острые темы: конфликт культур, гендерное самоопределение, взросление и принятие себя. Режиссером и сценаристом выступила Анна Зайцева, создательница сериала «Сама дура».

«Абсолютное зло»

Шведский мини-сериал о трудной жизни подростка Эрика в конце 1950-х. За дурное поведение парня переводят в закрытую школу-интернат, где цветет пышным цветом изощренная дедовщина. Педагоги называют Эрика «абсолютным злом» и закрывают глаза на бесчеловечное поведение воспитанников. Но герой находит в себе силы, чтобы противостоять врагам и заявить о себе. В этом ему помогают чувства к прекрасной девушке Марии.

Абсолютное зло 2023 / Швеция 18+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

Главная интрига сериала «Абсолютное зло»: сможет ли Эрик дать отпор отморозкам, не прибегая к жестокости? Или единственный выход для юного бунтаря — это бесконечный круговорот насилия? Сериал основан на классике шведской литературы — полуавтобиографическом романе писателя Яна Гийу.

«Весь невидимый нам свет»

События экранизации романа Энтони Дорра «Весь невидимый нам свет» разворачиваются во время Второй мировой войны. Слепая девушка Мари-Лор, сбежавшая из оккупированного Парижа, ведет радиоэфиры, чтобы разыскать своего отца. В это же время немецкий офицер Вернер разочаровывается в нацистских идеалах и мечтает об окончании войны. Судьба связывает героев сначала на расстоянии, а потом и лично.

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Отца Мари-Лор играет Марк Руффало, дядю — Хью Лори. Главную исполнительницу искали долго и безуспешно, пока не встретили Арию Мию Лоберти. Свою первую в жизни роль непрофессиональная незрячая актриса исполнила изящно и трогательно. Режиссером сериала стал опытный Шон Леви, постановщик предстоящего третьего «Дэдпула».

«Отмороженные»

Четверо друзей, промышляющих бандитизмом в 90-е, случайно попали в криокамеру и пришли в себя через двадцать с хвостиком лет. Мир с тех пор сильно изменился, появились навигаторы, курьерская доставка еды и ровные бордюры. Но главное — изменились нравы. А вот Фил, Чак, Вжик и Масса живут по старым понятиям. Попаданцам-отморозкам придется встраиваться в современность, постоянно попадая в глупейшие ситуации. Но они не угомонятся до тех пор, пока не отомстят бывшему боссу, из-за которого попали в эту передрягу.

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«Ласт квест»

Любопытная новинка — авторский сериал Петра Федорова. Актер, известный по ролям в «Перевале Дятлова», «Дуэлянте» и «Летчике», не только срежиссировал проект, но и написал сценарий и музыку, а также исполнил главную роль.

В центре сюжета «Ласт квеста» — наркозависимый московский риелтор Олег. Он морально опустился, постоянно врет и только и делает, что охотится за закладками. Однажды он обнаруживает в лесу целый килограмм белого порошка, но при этом теряет сына, который был с ним в этот момент. Так начинается безумная одиссея Олега, в которой реальность смешивается с галлюцинациями, а время несется с бешеной скоростью.

«Проклятие»

Сериал-сюрприз от специалиста по абсурдному юмору Нэйтана Филдера. В новаторском документальном шоу «Репетиция» Филдер накладывал отточенный сценарий на реальность, помогая людям репетировать речи перед значительными моментами в жизни. В «Проклятии» Нэйтан тоже раздвигает привычные границы сериала. В центре сюжета пара молодых супругов, Ашер и Уитни. Вместе они ведут шоу по обустройству домов в штате Нью-Мексико и одновременно пытаются завести ребенка. Но их общее дело начинает расшатываться, и супруги подозревают, что виновато в этом проклятие одной разгневанной девочки.

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Зная, на что способен Филдер, надеемся на стопроцентную сериальную свежесть и неординарные комические ситуации. Особенно интригует участие в проекте Эммы Стоун, для которой это всего лишь второй (после завораживающего «Маньяка») заход на территорию сериалов.

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

Казань, конец 1980-х. Отличник, пионер, ученик музыкальной школы Андрей (Леон Кемстач) — настоящая гордость своей измученной безденежьем матери (Юлия Александрова). Но в глазах пацанов, шатающихся по улицам, он — простой чушпан, которого можно унизить, избить и «обуть». Андрей смекает, что сила вовсе не в красном галстуке или умении играть на фортепиано, а в способности крепко бить, держать удар и без чувства вины брать то, что нравится. Приспосабливаться к новой реальности, в которой город поделили между собой полубандитские группировки, предстоит и еще одному герою — местной знаменитости Вове (Иван Янковский), только что вернувшемуся из Афгана.

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Новый драматический проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» — жесткая, бескомпромиссная и трагичная история о том, как юноши из обычных и даже вполне благополучных семей разочаровываются в высоких идеалах и находят более доступные и примитивные способы выживания.

«Маяк 23»

Завораживающий фантастический триллер c Линой Хиди рисует далекое будущее, в котором космические корабли свободно бороздят просторы вселенной. Держать верный курс межзвездным аппаратам помогают дрейфующие космические маяки. Рядом с одной из самых отдаленных станций, где смотрителем служит одиночка Халан, терпит крушение судно. Из всего экипажа осталась в живых только загадочная женщина Астер с седой прядью в волосах и проницательным взглядом.

Астер тут же начинает излишне интересоваться технической документацией, что смотрителю маяка совсем не нравится. Окажется, что эти двое — совсем не те, за кого себя выдают. Но, несмотря на обоюдное недоверие, им придется объединиться, чтобы отразить внешнюю угрозу.

«Маяк 23» основан на рассказах писателя Хью Хауи. В 2023 году это уже вторая экранизация его произведений, первой ласточкой было «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон.

«Убийство на краю света»

Эмма Корин, закончив сниматься в «Короне» в образе молодой принцессы Дианы, выбрала роль почти противоположную в триллере «Убийство на краю света». Ее новая героиня Дарби Харт — проницательная сыщица-любительница с розовыми волосами, написавшая о своих расследованиях книгу в жанре тру-крайм. Девушка привлекает внимание миллиардера-затворника Энти Ронсона, который приглашает ее и еще несколько интеллектуалов с нестандартным мышлением в свое убежище в Исландии. Один из них, бывший соратник Дарби по расследованиям, таинственным образом погибает. Кому, как не Дарби, отыскать убийцу?

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Героиня Корин до боли напоминает Лисбет Саландер из экранизаций Стига Ларссона. У нее уникальные навыки, интерес к преступлениям и незаживающая трещина внутри. Некоторые эпизоды сериала длятся больше часа. Но если вникнуть в повествование, оторваться совершенно невозможно — чувствуется стиль давно сработавшегося дуэта Зала Батманглиджа и Брит Марлинг, снявших не менее оригинальный «ОА».

«Монарх: Наследие монстров»

После колоссальной битвы в фильме «Годзилла» Сан-Франциско оказался в руинах, но гигантский монстр не успокаивается. События нового сериала разворачиваются в двух временных пластах: в 2014 году и в 1950-х. Брат и сестра разыскивают своего отца, пытаясь разобраться, как их семья связана с засекреченной организацией «Монарх». Так они узнают о существовании офицера Ли Шоу (Курт Рассел) и приближаются к событиям шестидесятилетней давности.

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«Монарх: Наследие монстров» — продолжение фантастической франшизы MonsterVerse, за которым, как уже известно, последует развитие захватывающей истории. Сериал отличают зрелищные визуальные эффекты и ностальгический шарм, в конце концов, фильмы о Годзилле снимают с середины 50-х.

«Цербер»

Громкая отечественная премьера — размашистый исторический детектив, действие которого происходит в Петербурге в 1826 году, сразу после трагического восстания декабристов. Специальная комиссия ищет главных виновных. Этому способствуют доносчики, раскрывающие имена участников заговора. Внезапно город накрывает волна убийств. Жертвы — те самые осведомители. Рядом с их телами всегда находят листок со стихами Александра Пушкина. За расследование таинственных преступлений берется московский сыщик.

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«Далекие холмы»

Баз Лурман изобрел сериал с эффектом машины времени. Скомпилировав огромное количество материала, отснятого для «Австралии», он сделал расширенную четырехчасовую версию фильма 2008 года с Николь Кидман и Хью Джекманом. Актеры, словно сбросившие пятнадцать лет, играют знакомых персонажей, английскую леди Сару Эшли и погонщика скота Дровера. Их цель — отстоять ранчо от посягательств местных крупных скотоводов.

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Казалось бы, к чему Базу Лурману делать сериальный дубль своей не самой коммерчески успешной ленты? Но «Далекие холмы» — не совсем близнец «Австралии». Добавлены новые сюжетные линии, обновлен саундтрек и даже изменен финал. Кроме того, большее внимание уделяется еще одному герою — мальчику, представителю коренных народов Австралии.

«Ловкий плут»

Альтернативное продолжение романа Чарльза Диккенса «Оливер Твист», посвященное приключениям плута, карманника и наставника Оливера Джека Докинза. Юноша живет в Австралии и вроде бы отошел от грязных делишек, став первоклассным хирургом. Но все меняется, когда его находит бывший шеф лондонских воришек Феджин.

Отныне Джеку придется совмещать блестящие хирургические операции в госпитале с хитроумными ограблениями. Любовная линия тоже имеется: Джек очарован юной красавицей леди Белль Фокс, дочерью губернатора, мечтающей о карьере хирурга.

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