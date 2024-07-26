Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
Дэдпул и Росомаха

Дэдпул и Росомаха (2024)

Deadpool 3

дэдпул и росомаха
2024комедиябоевикфантастика

Сюжет фильма «Дэдпул и Росомаха»

:

Продолжение истории Уэйда Уилсона — саркастичного наемника Дэдпула, обладающего способностью быстрой регенерации, полученной им в результате мутации. Управление временными изменениями вербует Дэдпула для опасной миссии — героя внедряют в Священную хронологию, чтобы навсегда изменить кинематографическую вселенную Marvel. Вместе с Росомахой!

«Дэдпул и Росомаха» (2024) — третья часть комедийного боевика с Райаном Рейнольдсом. Роли в фильме также исполнят такие актеры, как Хью Джекман (Росомаха), Дженнифер Гарнер (Электра), Эмма Коррин, Морена Баккарин и др.

Режиссер

Шон Леви

В ролях

Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Морена Баккарин, Дженнифер Гарнер, Мэттью Макфэдиен, Эмма Коррин, Лесли Аггамс, Брианна Хилдебранд, Сиори Куцуна, Роб Делани, Стефан Капичич, Каран Сони

Страна

США

Премьера

26 июля (Мир)
Подробнее

Трейлер

Кадры

7
Кадр из Дэдпул и Росомаха
Кадр из Дэдпул и Росомаха
Кадр из Дэдпул и Росомаха
Кадр из Дэдпул и Росомаха
Кадр из Дэдпул и Росомаха
7
фотографий

Похожие фильмы и сериалы

Рождественская история
Дэдпул
Дэдпул 2
Орел и решка
Жил-был Дэдпул
Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия
Иуда и черный мессия
1 р.
Парящий тигр
Тем больнее падать
Я украду тебя у всего мира
Я украду тебя у всего мира
Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали
Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали
Затерянный город
Читайте также
Фуриоса: Хроники Безумного Макса
Cамые ожидаемые фильмы 2024 года: топ-50 главных кинопремьер
Дэдпул
Премьеры «Дэдпула» и «Капитана Америки» перенесли из-за забастовки актеров
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт заподозрили в съемках в «Дэдпуле 3»
Крис Эванс в роли Капитана Америки
Крис Эванс не хочет быть Капитаном Америкой ради денег
Дэниэл Рэдклифф
Звезда «Гарри Поттера» сыграет «секретную роль» в «Дэдпуле 3»
Кадр из фильма «Дэдпул»
Disney перенесла премьеру «Дэдпула 3»
Райан Рейнольдс в роли Дэдпула
Съемки «Дэдпула 3» приостановили из-за забастовки актеров
Застрял в тебе: актеры, десятилетиями играющие одну и ту же роль
Райан Рейнольдс и Хью Джекман на съемках «Дэдпула 3» (фото: соцсети)
Хью Джекман надел классический костюм Росомахи впервые за 23 года
Кадр из сериала «Игра престолов»
Работа над приквелом «Игры престолов» приостановлена из-за забастовок
Кадр из сериала «Очень странные дела»
Съемки финала «Очень странных дел» отложены из-за забастовок
Хью Джекман
Хью Джекман рассказал о подготовке к роли Росомахи
ТиДжей Миллер, Райан Рейнольдс и Эд Скрейн на показе «Дэдпул»
Сыгравший друга Дэдпула актер рассказал о неприязни к нему Рейнольдса
Хью Джекман в фильме «Росомаха: Бессмертный»
Хью Джекман вернется к роли Росомахи в «Дэдпуле 3»
Кадр из фильма «Дэдпул»
Райан Рейнольдс начал подготовку к съемкам третьего фильма о Дэдпуле
Кадр из фильма «Дэдпул»
СМИ сообщили, кто станет самой высокооплачиваемой звездой Marvel
Райан Рейнольдс в роли Дэдпула
Marvel хочет лишить Дэдпула «взрослых» шуток
Вселенная Marvel: все фильмы и сериалы по комиксам
Детской версии «Дэдпула» придумали праздничное название
У «Дэдпула 2» появится детская версия
Все новости
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Злая: Часть первая»
Злая: Часть первая
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Смерчи»
Смерчи
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Долгожданный рассвет»
Долгожданный рассвет
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Режим»
Режим
Трейлер (англ.)
Кадр из мультфильма «Головоломка 2»
Головоломка 2
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Фрау»
Фрау
Трейлер
Кадр из мультфильма «Моана»
Моана 2
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Дэдпул и Росомаха (Deadpool 3, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Дэдпул и Росомаха. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Дэдпул и Росомаха, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь