Продолжение истории Уэйда Уилсона — саркастичного наемника Дэдпула, обладающего способностью быстрой регенерации, полученной им в результате мутации. Управление временными изменениями вербует Дэдпула для опасной миссии — героя внедряют в Священную хронологию, чтобы навсегда изменить кинематографическую вселенную Marvel. Вместе с Росомахой!

«Дэдпул и Росомаха» (2024) — третья часть комедийного боевика с Райаном Рейнольдсом. Роли в фильме также исполнят такие актеры, как Хью Джекман (Росомаха), Дженнифер Гарнер (Электра), Эмма Коррин, Морена Баккарин и др.