Энистон вышла на связь после слухов о депрессии из-за смерти Перри

Мэттью Перри и Дженнифер Энистон в сериале «Друзья»

Артистка подтвердила, что чувствует глубокое горе из-за смерти своего друга: «Мы любили его всем сердцем. Он был частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была выбранная семья, которая навсегда изменила нас и предопределила наши пути».

Энистон также отметила, что Перри обожал смешить людей, и призналась, что иногда общается с умершим коллегой.

«Мэтти, я тебя очень люблю и знаю, что ты теперь в покое, вся боль ушла. Говорю с тобой каждый день и иногда почти слышу, как ты говоришь: "Как будто ты могла стать еще безумней!"» — написала актриса.