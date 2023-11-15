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15 ноября 2023, новость

Энистон вышла на связь после слухов о депрессии из-за смерти Перри

Артистка подтвердила, что чувствует глубокое горе
Мэттью Перри и Дженнифер Энистон в сериале «Друзья»
Мэттью Перри и Дженнифер Энистон в сериале «Друзья»

Американская актриса Дженнифер Энистон вышла на связь после слухов о депрессии из-за ухода из жизни ее коллеги и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка подтвердила, что чувствует глубокое горе из-за смерти своего друга: «Мы любили его всем сердцем. Он был частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была выбранная семья, которая навсегда изменила нас и предопределила наши пути».

Энистон также отметила, что Перри обожал смешить людей, и призналась, что иногда общается с умершим коллегой.

«Мэтти, я тебя очень люблю и знаю, что ты теперь в покое, вся боль ушла. Говорю с тобой каждый день и иногда почти слышу, как ты говоришь: "Как будто ты могла стать еще безумней!"» — написала актриса.

Ранее сообщалось, что Кортни Кокс и Мэтт ЛеБлан также прервали молчание после смерти коллеги и публично высказались о случившемся.

Мэттью Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Ассистент актера обнаружил его в джакузи без признаков жизни.

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