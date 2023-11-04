Мэттью Перри похоронили недалеко от студии Warner Bros.

Мэттью Перри | Источник: Legion-Media.ru

Американского актера и звезду сериала «Друзья» Мэттью Перри похоронили на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе в пятницу, 3 ноября. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на источник.

На церемонии прощания присутствовали родственники актера, а также пятеро его коллег по сериалу — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан и Дэвид Швиммер. По данным TMZ, всего на похоронах было около 20 человек.

Отмечается, что кладбище расположено в одной миле от студии Warner Brothers, где снимали ситком. На нем также похоронены многие знаменитости Голливуда, в том числе Майкл Джексон, Элизабет Тейлор и Люсиль Болл.