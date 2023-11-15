Кортни Кокс и Мэтт ЛеБлан прервали молчание после смерти Мэттью Перри

Смерть звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри в возрасте 54 лет оказалась неожиданностью для его фанатов, коллег и близких. Несколько дней после случившегося актеры, которые провели с ним 10 лет на одной съемочной площадке, хранили молчание, а затем выступили с совместным заявлением и признались: сейчас сил на то, чтобы сказать что-то большее, просто нет. Однако, спустя две недели после кончины Мэттью, впервые публично высказались Кортни Кокс и Мэтт ЛеБлан.
Кортни и Мэтт, к слову, взаимодействовали с Перри в «Друзьях» теснее всего, так что неудивительно, что первыми прервали эту затяжную паузу именно они. В своей соцсети Кокс поделилась эпизодом, когда герои сериала Моника и Чендлер провели первую ночь вместе, и трогательно обратилась к покойному актеру, вспомнив, как проходили съемки этой сцены.
Я так благодарна за каждый момент, который я провела с тобой, Мэтти, и я скучаю по тебе каждый день. Когда ты работаешь с кем-то так тесно, как я работала с Мэттью, есть тысячи моментов, которыми я хотела бы поделиться. А пока вот один из моих любимых. Чендлер и Моника должны были провести одну ночь в Лондоне, но благодаря реакции зрителей это стало началом истории их любви. В этой сцене, перед тем как мы начали снимать, он прошептал мне смешную фразу, он часто делал такие вещи. Он был смешным и добрым.
Следом слово взял и Мэтт ЛеБлан, много лет исполнявший роль соседа Чендлера Джо. Обращение к Мэттью он сопроводил забавными кадрами из сериала. «Мэттью. С тяжелым сердцем говорю прощай. Время, которое мы провели вместе, честно говоря, одно из любимых в моей жизни. Было честью делить с тобой сцену и называть тебя своим другом. Я всегда буду улыбаться, думая о тебе, и никогда не забуду. Никогда. Расправь крылья и лети, ты наконец свободен. Полагаю, те 20 баксов, что ты у меня занимал, ты оставил себе», — написал ЛеБлан.
Мэттью Перри скончался 28 октября в возрасте 54 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Коллеги назвали смерть актера потерей для всего мира.