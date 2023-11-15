Кортни Кокс и Мэтт ЛеБлан прервали молчание после смерти Мэттью Перри

Я так благодарна за каждый момент, который я провела с тобой, Мэтти, и я скучаю по тебе каждый день. Когда ты работаешь с кем-то так тесно, как я работала с Мэттью, есть тысячи моментов, которыми я хотела бы поделиться. А пока вот один из моих любимых. Чендлер и Моника должны были провести одну ночь в Лондоне, но благодаря реакции зрителей это стало началом истории их любви. В этой сцене, перед тем как мы начали снимать, он прошептал мне смешную фразу, он часто делал такие вещи. Он был смешным и добрым.