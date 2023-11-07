Наверх
7 ноября 2023, новость

СМИ: Энистон впала в депрессию после ухода Мэттью Перри из жизни

Актриса не может прийти в себя после смерти коллеги
Дженнифер Энистон | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Дженнифер Энистон впала в депрессию после смерти своего коллеги по сериалу «Друзья» — актера Мэттью Перри, скончавшегося на 55-м году жизни. Об этом сообщает Page Six.

По словам осведомленного источника, случившееся стало шоком для Энистон больше, чем для четверых других исполнителей главных ролей в шоу.

«Из оставшейся пятерки она и Кортни [Кокс] переживают больше всего, и Джен — наиболее остро», — рассказал инсайдер.

Источник напомнил, что менее года назад Энистон потеряла отца. «Она еще не оправилась после этого, и это абсолютно сбило ее с ног. Она пытается собраться с силами и восстановиться, но получила сокрушительный удар», — уточнил он.

Отец актрисы Джон Энистон играл в сериале «Дни нашей жизни», его не стало в ноябре 2022 года. Дженнифер Энистон называла его «одним из самых прекрасных людей на свете».

Энистон присутствовала на прощании с Перри 3 ноября вместе с другими коллегами по «Друзьям» — Кортни КоксЛизой КудроуДэвидом Швиммером и Мэттом ЛеБланом.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Дженнифер Энистон
Jennifer Aniston
Друзья
Мэттью Перри заставил сценаристов вырезать из «Друзей» измену Чендлера
Дэвид Швиммер
David Schwimmer
Мэтт ЛеБлан
Matt LeBlanc
Создатели «Друзей» вспомнили последний разговор с Мэттью Перри
Лиза Кудроу
Lisa Kudrow
Кортни Кокс
Courteney Cox
Звезды сериала «Друзья» почтили память Мэттью Перри
Мэттью Перри
Matthew Perry
Гвинет Пэлтроу рассказала о волшебном лете с Мэттью Перри
Озвучивший Чендлера актер высказался о смерти Мэттью Перри
Влюбленность в Энистон и отсутствие друзей. Как жил Мэттью Перри, которого любили миллионы
Коллеги назвали смерть актера Мэттью Перри потерей для всего мира
Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
Скончался звезда фильмов о Рокки
Умер Геннадий Гладков
Энистон полностью обнажилась для съемок постельной сцены в «Утреннем шоу»
Умер актер из «Тихого Дона»
Умер российский режиссер дубляжа Вячеслав Максаков
Умер сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон
54-летняя Дженнифер Энистон снялась в смелом образе для журнала
Умер Алексей Янин. Чем запомнился актер и что ему пришлось пережить
Умер актер Алексей Янин
Умерла актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова
Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Актер Владимир Конкин рассказал, как живет после смерти дочери
Памяти Глеба Панфилова: 7 фильмов режиссера, которые должен увидеть каждый
Сценаристка «Друзей» рассказала о разочаровании в актерах
«Такие рождаются, но нечасто»: Лоза, Лещенко и другие звезды вспоминают Тото Кутуньо
Светикова рассказала об ухаживаниях от Тото Кутуньо на сцене
Ахеджакова выступила с речью на прощании с Ясуловичем
Домогаров рассказал, как пережил смерть бывшей жены
Умер актер из «Игры престолов»
Энистон призналась, что была влюблена в партнера по «Друзьям»
Екатерина Климова ответила на сравнения с бывшими женами Брэда Питта
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла на 98-м году жизни
Умер Леонид Володарский. Почему голос переводчика знает каждый житель России?
Народная артистка СССР Юлия Борисова умерла на 99-м году жизни
Жених Сандры Буллок умер после продолжительной болезни
Умер режиссер фильмов «Изгоняющий дьявола» и «Французский связной»
В Москве простились с Ириной Мирошниченко
Женщина-шарм: умерла Ирина Мирошниченко
Звезда «Эйфории» умер в 25 лет
Энистон и Кокс поздравили Лизу Кудроу с 60-летием
Скончалась старейшая актриса театра им. Моссовета Нина Дробышева
Режиссер «Улиц разбитых фонарей» скончался на приеме у врача
Паради, Макрон, Денев: Париж простился с Джейн Биркин
Режиссер «Декстера» и «Секретных материалов» умер после борьбы с раком
Юлия Пересильд показала совместное фото с Джейн Биркин
Уроки французского, Генсбур и сумочка: какой была жизнь Джейн Биркин
Скончалась 44-летняя актриса сериала «Каменская» Лариса Маршалова
Умер автор романа «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера
Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова Николая
В горах Калифорнии нашли тело актера Джулиана Сэндса
Скончался известный по фильму «Титаник» 94-летний актер Лью Палтер
Скончалась латвийская актриса из «Долгой дороги в дюнах»
Новые трейлеры
Семейный план
Трейлер (англ.)
Капитан Марвел 2
Трейлер №2 (англ.)
Нина
Трейлер
Королевство планеты обезьян
Тизер-трейлер (англ.)
Каскадеры
Трейлер (англ.)
Мальчик и птица
Дублированный трейлер
Госпожа
Тизер-трейлер
Дворец
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь