СМИ: Энистон впала в депрессию после ухода Мэттью Перри из жизни

Дженнифер Энистон | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Дженнифер Энистон впала в депрессию после смерти своего коллеги по сериалу «Друзья» — актера Мэттью Перри, скончавшегося на 55-м году жизни. Об этом сообщает Page Six.

По словам осведомленного источника, случившееся стало шоком для Энистон больше, чем для четверых других исполнителей главных ролей в шоу.

«Из оставшейся пятерки она и Кортни [Кокс] переживают больше всего, и Джен — наиболее остро», — рассказал инсайдер.

Источник напомнил, что менее года назад Энистон потеряла отца. «Она еще не оправилась после этого, и это абсолютно сбило ее с ног. Она пытается собраться с силами и восстановиться, но получила сокрушительный удар», — уточнил он.