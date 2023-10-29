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29 октября 2023, новостьСъемки

Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри

Актер сериала «Друзья» умер на 55-м году жизни
Мэттью Перри | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в сериале «Друзья», умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В публикации отмечается, что актер был найден мертвым в субботу, 28 октября, в своем доме в Лос-Анджелесе.

«Судя по всему, он утонул», — подчеркивает издание.

Источники TMZ добавили, что сотрудники службы экстренного реагирования приехали на место по вызову об остановке сердца.

Издание подчеркивает, что Перри нашли в джакузи, в доме не обнаружили наркотических веществ или следов насильственной смерти.

Актер наиболее известен по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», выходившем с 1994 по 2004 год, где он снялся во всех 234 эпизодах. TMZ подчеркивает, что персонаж Перри был любимцем фанатов. 

Также Мэттью Перри снимался в сериалах «Хорошая жена», «Клиника», фильмах «Девять ярдов», «Папе снова 17». За роли в кино и сериалах актера неоднократно номинировали на премии Гильдии киноактеров США, «Золотой глобус» и «Эмми». 

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