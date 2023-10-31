Звезды сериала «Друзья» почтили память Мэттью Перри

«Мы все совершенно опустошены потерей Мэттью. Мы были больше чем просто актерами. Мы — семья. Так много надо сказать, но прямо сейчас нам нужно время, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую потерю», — говорится в сообщении, подписанном актерами Дженнифер Энистон, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером, Кортни Кокс и Мэттом ЛеБланом.