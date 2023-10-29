Влюбленность в Энистон и отсутствие друзей. Как жил Мэттью Перри, которого любили миллионы

Мэттью Перри на съемках сериала «Друзья» в Лондоне, 1998 год | Источник: Rex / Fotodom.ru

Бросил спорт ради кино

В детстве Мэттью Перри занимался большим теннисом, зарабатывал призовые места в соревнованиях юниоров, но затем стал больше интересоваться актерским мастерством.

Первым в его карьере стал фильм «Чарльз командует» (1984). После окончания средней школы Перри намеревался поступить в Университет Южной Калифорнии, однако ему предложили главную роль в телесериале «Второй шанс», и он не стал упускать возможность.

Зависимость с 14 лет

В начале актерской карьеры артист пристрастился к запрещенным веществам. Как рассказывал сам Перри, он страдает от наркотической зависимости с 14 лет. За годы борьбы с ней он потратил около девяти миллионов долларов на реабилитацию и поддержание трезвости.

Британская актриса и модель Элизабет Херли заявила, что съемки с Перри в период его зависимости были кошмаром. В 2002 году они были задействованы в комедии «Мошенники», которая так и не вышла в прокат из-за пагубных пристрастий актера.

У меня очень теплые воспоминания о нем. Честно говоря, работать с ним в то время было кошмаром. Очевидно, и ему приходилось нелегко, но все же он был очень обаятельным и приятным человеком. Мы видели, что он страдает.

Из-за необходимости в неотложной медицинской помощи и последующей остановки сердца актер был вынужден прервать съемки в фильме «Не смотрите наверх», проходившие в ноябре 2020 — феврале 2021 года.

Почти умирал дважды

В своих мемуарах «Друзья, любовники и кое-что ужасное» актер упоминал, что несколько лет назад едва не скончался из-за разрыва толстой кишки и не стал скрывать, что его проблемы со здоровьем начались из-за опиоидов. Пять лет назад он провел две недели в коме и пять месяцев в больнице. Врачи оценивали его шансы на выживание всего лишь в два процента.

Также он рассказывал о пережитой остановке сердца. Это произошло во время лечения от алкогольной и опиоидной зависимостей в частной швейцарской клинике. Не в силах справиться с пагубной привычкой, Перри солгал врачам о сильных болях в животе. Медики сначала прописали звезде «Друзей» сильный обезболивающий препарат, а потом решили вшить ему в спину «какое-то странное медицинское устройство», которое должно было облегчить его состояние. В ночь перед операцией актер принял большую дозу прописанного обезболивающего, а перед операцией врач-анестезиолог ввел ему пропофол — внутривенное седативное лекарство, необходимое для поддержания анестезии. Из-за этой комбинации препаратов сердце актера остановилось на пять минут.

По словам Перри, в самые трудные для него времена он ежедневно выпивал почти литр водки и принимал до 30 таблеток.

Звезда «Друзей» без друзей

Друзей среди коллег у Перри не было. Как говорил он сам, более-менее близко он общается лишь с парой человек из мира кино. А его высказывание в мемуарах о Киану Ривзе и вовсе отвернуло от него как коллег, так и поклонников.

Мэттью Перри и Мэтт ЛеБлан на съемках сериала «Друзья» в Лондоне, 1998 год | Источник: Rex / Fotodom.ru

В преддверии выхода книги в прессе появлялись отрывки из нее. В одном из них Перри рассказал о своей неприязни к звезде «Матрицы». Актер сокрушался, что Ривз, несмотря на свой образ жизни, выжил, в то время как его коллега по фильму «Мой личный штат Айдахо» Ривер Феникс ушел из жизни совсем юным.

«Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?» — резко высказался Перри, не вдаваясь в подробности своих размышлений.

После неоднозначной реакции в сети звезда «Друзей» объяснил свое высказывание и признался, что ему нравится творчество Ривза. «На самом деле я большой поклонник Киану. Я просто выбрал случайное имя, моя ошибка. Я прошу прощения. Вместо этого я должен был использовать свое имя», — отметил актер, пообещав исключить данный отрывок. При этом Ривз и Перри ни разу не были задействованы в одном проекте.

Был влюблен в Дженнифер Энистон и не оставил наследников

В этой же книге актер признался, что много лет был влюблен в коллегу по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон. Перри рассказал, что увидел актрису еще до работы над ситкомом, и она его сразу очаровала. Он вспомнил, как однажды решил позвонить ей и впечатлить новостью о том, что его утвердили сразу на две роли. Артист добавил, что звал Энистон на свидание, однако она отказалась, предложив быть друзьями.

Не сложился у Перри роман и с другой голливудской красоткой — Джулией Робертс. По его словам, он прекратил отношения с ней из-за неуверенности в себе. Артист признался, что постоянно чувствовал, будто ей его будет «всегда недостаточно».

Перри никогда не был женат и не обзавелся наследниками. В конце ноября 2020 года поклонники знаменитости обрадовались, когда узнали, что он сделал предложение литературному редактору Молли Гурвиц. Однако уже в июне 2021 года актер сообщил, что расстался с 29-летней невестой, которую он некогда называл «величайшей женщиной на Земле».

В последние годы жизни актер вызывал беспокойство у поклонников. Его внешний вид становился причиной бурных обсуждений в сети — располневший и неопрятно одетый Перри часто попадал в объективы папарацци. «Как можно было так себя запустить?» — негодовали пользователи. При этом Перри утверждал, что в то время он вел трезвый образ жизни.

Также актер рассказывал, что за последние годы он пережил 14 операций и 15 раз проходил реабилитацию.