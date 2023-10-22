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22 октября 2023, статьяОбзоры

Они возвращаются: 8 самых долгожданных продолжений сериалов в октябре

Любимые сериалы возвращаются с новыми сезонами и новыми приключениями джентльмена-грабителя, пирата-аристократа, хитрого скандинавского бога Локи, пермяка Коляна и многих других знакомых персонажей

«Люпен», 3 сезон, с 6 октября

Самый учтивый и элегантный грабитель возвращается на экраны в заключительном сезоне сериала, основанного на авантюрных романах французского писателя Мориса Леблана. Ассана Диопа, духовного наследника и фаната легендарного Арсена Люпена из книжек, играет Омар Си из французского хита «1+1». Отца героя обвинили в краже, которую он не совершал, и вынудили повеситься прямо в тюремной камере. С той поры Ассан мстит этому обидчику, а также другим негодяям, на фоне потрясающей красоты видов Парижа.

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В третьем сезоне неуловимый антигерой блестяще реализует план похищения черной жемчужины. Мотивы у его преступлений по-прежнему личные: он хочет наладить отношения с бывшей женой (Людивин Санье) и сыном Раулем.

«Наш флаг означает смерть», 2 сезон, с 6 октября

Продолжается черная комедия об аристократе Стиде Боннете (Риз Дэрби), который променял спокойную жизнь на пиратские приключения. На морского волка чопорный и добродушный Стид не похож, но именно его нетипичность привлекла внимание прославленного флибустьера Черную Бороду (Тайка Вайтити). С замиранием сердца ждем развития отношений между романтичным дворянином и отъявленным пиратом, ведь в финале первого сезона они разошлись, как в море корабли.

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Автором остроумного сценария стал Дэвид Дженкинс, но абсурдный юмор словно позаимствован из «Реальных упырей», детища Вайтити. Недаром сам Тайка выступает в качестве продюсера, режиссера и актера. Хотя его Черная Борода довольно суровый, пираты в кино еще никогда не изображались такими эмоциональными и трепетными.

«Локи», 2 сезон, с 7 октября

Самый пронырливый из скандинавских богов возвращается со вторым сезоном в сериале Marvel. Самовлюбленного хитреца опять будет кидать по альтернативным вселенным и затягивать во временные петли. Локи (Том Хиддлстон) и Мебиус (Оуэн Уилсон) отправятся в Лондон конца 70-х в поисках Сильви и познакомятся с космическим IT-специалистом, поддерживающим оборудование Управления временными изменениями.

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Разнообразные визуальные эффекты, хитрый концепт, непредсказуемый сюжет делают «Локи» одним из самых замысловатых и амбициозных марвеловских сериалов последних лет. Надеемся, что второй сезон не подведет, тем более что в касте появился симпатичный новичок — оскароносный Ке Хюи Куан из «Все везде и сразу».

«Против всех», 2 сезон, с 16 октября

Во втором сезоне народной комедии дружное и упертое семейство Занозиных продолжит отстаивать свое гнездышко и противостоять застройщикам. Крохотный деревянный домик стоит последним форпостом среди строящихся многоэтажек, и съезжать Занозины не намерены.

6.2
Против всех
2023/Россия16+комедия
Моя оценка

Вернутся к своим ролям Николай Добрынин, Александра Урсуляк и Сергей Лавыгин сразу в двух образах. В качестве главного антагониста сезона фигурирует Александра Ребенок, сыгравшая дочь генерала Барбару, хищницу и гурманку. Она мягко стелет и умасливает принципиальную семью, как может. Непримиримым Занозиным придется пройти через шантаж, предательство и даже съемки в телевизионной передаче.

«Загрузка», 3 сезон, с 21 октября

Фантастическая комедия рассказывает о будущем, где сознание человека после смерти можно переселить в виртуальную реальность. Так и случается с программистом Нэйтаном. Но даже в цифровом мире он умудряется влюбиться в реальную девушку по имени Нора. В третьем сезоне Нэйтан, получивший физическое тело, получит и возможность видеться с любимой не только в виртуальном пространстве, но его бывшая по имени Ингрид все еще надеется на воссоединение.

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Американский сериал быстро стал хитом из-за удачного соединения идеи в стиле «Черного зеркала» и юмора в духе культового «Офиса», создатели которого как раз и приложили руку к «Загрузке».

«Босх: Наследие», 2 сезон, с 21 октября

Подарок для фанатов сериала «Босх» — его прямое продолжение рассказывает про будни своенравного полицейского убойного отдела, вышедшего на пенсию. Гарри Босх все так же занимается раскрытием запутанных дел, но уже в качестве частного сыщика. Иногда ему помогает дочь Мэдди, поступившая на работу в полицию.

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Неспешный темп, интригующее переплетение сюжетных линий и неизменная мрачная решительность Босха сделали свое дело, и захватывающую полицейскую драму продлили на второй сезон.

«Реальные пацаны», 10 сезон, с 23 октября

С прощальным сезоном возвращается легендарный мокьюментари-ситком про приключения обаятельного гопника Коляна (Николай Наумов) и его друзей. Простоватые, но симпатичные герои за тринадцать лет существования «Реальных пацанов» стали частью российской поп-культуры. Благодаря сериалу вырос и туризм в Перми, где по любимым местам Коляна давно водят экскурсии.

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В финальных сериях события разворачиваются в деревне Наумовке. Энергичный Николай планирует поднять свое родовое «поместье» на новый уровень жизни. А помогать (и мешать) ему в этом будут хорошо знакомые персонажи: Лера (Зоя Бербер), Вован (Владимир Селиванов) и мама (Марина Федункив) с Арменчиком.

«Позолоченный век», 2 сезон, с 30 октября

Может, «Позолоченный век» и не новое «Аббатство Даунтон», которого все ждали от Джулиана Феллоуза, но ведь и время с местом действия в его новом сериале совсем другие: Нью-Йорк, 1880-е. Во втором сезоне роскошной костюмированной драмы продолжается захватывающее противостояние Старого и Нового света, старых и новых денег.

Конфликт между богемой и нуворишами обострится, когда Берта Рассел (Кэрри Кун) захочет построить в Нью-Йорке новый оперный театр. Костюмы останутся потрясающими, как и неизменно ироничный тон героини Кристин Барански

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