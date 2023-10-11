Кристина Асмус рассказала о жизни на костылях

Кристина Асмус | Источник: Алексей Молчановский

Кристина Асмус рассказала, как живет после серьезной травмы ноги. 35-летняя актриса призналась, что уже привыкла передвигаться на костылях, но все же боится, что теперь будет всегда хромать.

«Я уже как-то приспособилась к жизни на костылях и в специальной обуви… Ощущение, что я так уже полгода хожу. Правда, есть страх, что я так и останусь хромать… Слишком уж привыкла», — заявила звезда.

Через несколько дней после перелома она вернулась на съемочную площадку. Асмус добавила, что изначально ей было трудно вставать на ногу, но вскоре она уже сама выполняла трюки.