Кристина Асмус рассказала о жизни на костылях

Кристина Асмус рассказала, как живет после серьезной травмы ноги. 35-летняя актриса призналась, что уже привыкла передвигаться на костылях, но все же боится, что теперь будет всегда хромать.
«Я уже как-то приспособилась к жизни на костылях и в специальной обуви… Ощущение, что я так уже полгода хожу. Правда, есть страх, что я так и останусь хромать… Слишком уж привыкла», — заявила звезда.
Через несколько дней после перелома она вернулась на съемочную площадку. Асмус добавила, что изначально ей было трудно вставать на ногу, но вскоре она уже сама выполняла трюки.
«Между дублями, правда, на костылях, постоянно со льдом, нога в горизонтальном положении и сочувствующие взгляды коллег… Но я не могу без дела. Не могу в полноги и без тотальной отдачи. Так я чувствую себя живой!» — заключила актриса.
Ранее Кристина Асмус признавалась, что ей стало плохо на съемочной площадке фильма «Обе Две» как только она закурила, как того требовал сценарий. Также во время участия в этом проекте звезда фильма «Текст» попала в больницу с ротавирусом.