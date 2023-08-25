Кристина Асмус попала в больницу на съемках

Кристина Асмус

Кристина Асмус вышла на связь с поклонниками из больницы, где находится уже несколько дней. 35-летняя актриса опубликовала в соцести фото из палаты и рассказала, что у нее обнаружили ротавирус.

«Ротавирус — отстой. Бригаде скорой помощи, врачам, медсестрам районной больницы города Шуя и всем неравнодушным — поклон и спасибо! Два дня пролежала в местной инфекционке, была высокая температура и все сопутствующие ротавируса. Тряхануло знатно, все съемки полетели, зато организм очистился», — сообщила Асмус.