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25 августа 2023, новость

Кристина Асмус попала в больницу на съемках

Актриса сообщила, что ее экстренно увезли на скорой, и показала фото из палаты
Кристина Асмус

Кристина Асмус вышла на связь с поклонниками из больницы, где находится уже несколько дней. 35-летняя актриса опубликовала в соцести фото из палаты и рассказала, что у нее обнаружили ротавирус.

«Ротавирус — отстой. Бригаде скорой помощи, врачам, медсестрам районной больницы города Шуя и всем неравнодушным — поклон и спасибо! Два дня пролежала в местной инфекционке, была высокая температура и все сопутствующие ротавируса. Тряхануло знатно, все съемки полетели, зато организм очистился», — сообщила Асмус.

У нее до сих пор держится температура и другие симптомы инфекционного заболевания. Актриса старается приходить в себя, а поклонники и родные поддерживают ее и желают скорейшего выздоровления.

Напомним, что сейчас Кристина Асмус снимается в фильме «Обе Две» режиссера Владимира Котта. Ранее на съемках ей стало плохо из-за курения: по сюжету, ее героиня курит. Как только актриса затянулась, сразу почувствовала недомогание. Также Асмус жаловалась, что ей пришлось нырять в грязную реку.

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