Кристине Асмус стало плохо на съемочной площадке

Кристина Асмус призналась, что ей стало плохо на съемках фильма Владимира Котта «Обе Две».
Дело в том, что по сюжету ее героиня курит. По словам актрисы, как только она затянулась, сразу почувствовала недомогание.
«За 10 секунд до того, как мне стало плохо. От электронки. Моей героине критически важно было закурить, а я бросила восемь месяцев назад», — призналась звезда фильма «Текст».
Известно, что Асмус начала злоупотреблять сигаретами после съемок в сериале «Люся», где ее героиня тоже курила. Как рассказывала актриса, одна из коллег заметила, что она делает это неправдоподобно, после чего Асмус стала так усердно «тренироваться», что пристрастилась к сигаретам. Бросить курить она решила в январе прошлого года, когда отдыхала в Дубае.