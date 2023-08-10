Кристине Асмус стало плохо на съемочной площадке

Кристина Асмус | Источник: Алексей Молчановский

Кристина Асмус призналась, что ей стало плохо на съемках фильма Владимира Котта «Обе Две».

Дело в том, что по сюжету ее героиня курит. По словам актрисы, как только она затянулась, сразу почувствовала недомогание.

«За 10 секунд до того, как мне стало плохо. От электронки. Моей героине критически важно было закурить, а я бросила восемь месяцев назад», — призналась звезда фильма «Текст».