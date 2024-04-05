Озорная и дерзкая 14-летняя Глаша мечтает однажды уехать из своей провинции и стать режиссером большого кино. Когда умирает ее бабушка, опека над Глашей должна перейти ее авторитарной тетке Вале. Девочка совсем не в восторге от такой перспективы, а потому решается на побег и едет в Москву, где живет другая ее тетя, романтичная Аня. Вот только в планы Ани не входило брать на себя ответственность за своенравную племянницу. Но обстоятельства вынуждают их обеих отправиться в путешествие, полное самых разных приключений и испытаний, которые изменят и Аню, и Глашу.

«Обе две» (2024) — лирическая дорожная комедия режиссера Владимира Котта. Главные роли в фильме сыграли Кристина Асмус, Таисья Калинина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный и Валентина Мазунина.